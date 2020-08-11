İşte tekno furya

Üniversite ve lise tercihlerinin yapılacağı şu dönemde geleceğin meslekleri de yeniden gündeme geldi. Yaşadığımız pandemi dönemi ve teknolojinin hızlı gelişimi geleceğin mesleklerini de şekillendiriyor. İnsan kaynakları firması Data Expert’in Kurucusu Hasan Altunkaya, üniversite ve bölüm seçiminde gençlerin şimdiden geleceğin mesleklerine odaklanması ve bu yönde kariyer hedeflerini belirlemeleri gerektiğini belirterek, dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda tüm iş dallarında ve sektörlerde kilit rol oynayacağını söyledi.
Sağlık öne çıktı
Altunkaya, önümüzdeki 10 yılda ön plana çıkması beklenen sektör ve meslekleri paylaşarak, “Salgın ortamının etkisiyle kısa vadede sağlık, sağlık teknolojileri ve ilaç sektörleri artık çok daha göz önünde olacak. Biyoteknoloji, genetik bilimler, koruyucu hekimlik, sağlık yönetimi ve gıda/beslenme bilimleri önemi artan meslekler arasında yer alacak. Uzun vadede ise dijital ekonomi büyük bir destek sağlayacak ve teknoloji profesyonelleri için daha fazla iş yaratacak” dedi.
Özellikle yazılım, e-ticaret, veri analitiği, siber güvenlik, otomasyon sistemleri gibi alanlarda çalışan uzmanlara ihtiyacın artmasının beklendiğini aktaran Hasan Altunkaya, “Ayrıca dijitalleşme sadece teknoloji alanında çalışanların ajandası olmaktan çıkacak. Finans, pazarlama, İK, satış gibi departmanlarda çalışanların dijital çağın gerekliliklerine ve yetkinliklerine hâkim olması beklenecek. Gündemden düşmüş gibi görünse bile yakın zamanda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil ekonominin getirdiği diğer yeni iş alanlarındaki mesleklere de ilgi artacak” diye konuştu.
Yapay zeka eğitimi ve siber güvenlik lisesi
Sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklere göre eğitim de şekilleniyor. Türkiye’de ilk siber güvenlik lisesi açıldı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Pendik’te kuruldu. 30 öğrenci kabul edecek lisede ilk yıl İngilizce hazırlık okunuyor.
Lise, Teknopark’ın içerisinde yer alıyor. Üniversiteler de yeni mesleklere kayıtsız kalmıyor. İTÜ bünyesinde yeni dört yıllık bölüm olarak Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı. 2020-2021 eğitim sezonunda ilk öğrencilerini kabul edecek. İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmaları lisans eğitimine taşınıyor. Hacettepe Üniversitesi’nde de yapay zeka mühendisliği bölümü bulunuyor.
Gelecek vaat eden sektörler
10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen sektörler:
Sağlık bilim ve teknolojileri
İlaç endüstrisi
Savunma teknolojileri
Telekom, bilişim sistemleri
Yeni nesil eğitim sistemleri
Otomasyon sistemleri, yapay zekâ ve robotik
Yeni nesil enerji ve çevre teknolojileri
Gözde meslekler
10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen meslekler şöyle:
Genetik mühendisliği
Biyoteknoloji
Diyetisyenlik
Sağlık yönetimi
Yazılım mühendisliği
Veri mühendisliği
Enerji mühendisliği
Uluslararası ilişkiler
Sağlık ve bilişim hukuku
Siber güvenlik uzmanı
Yapay zekâ ve robotik uzmanı