BİST1.0760.00EURO8.630.21USD7.33-0.08ALTIN477.840.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İşte tekno furya
    ABONE OL
    11.08.2020 - 07:00 | | Hanife Baş

    İşte tekno furya

    Pandemi geleceğin mesleklerini de şekillendiriyor. Tercih yapacak gençler için sağlık ve teknolojiyle ilgili mesleklerin öne çıktığı görülüyor. Yeni gözde meslekler biyoteknoloji ve yapay zeka

    İşte tekno furya
    Hanife Baş

    Üniversite ve lise tercihlerinin yapılacağı şu dönemde geleceğin meslekleri de yeniden gündeme geldi. Yaşadığımız pandemi dönemi ve teknolojinin hızlı gelişimi geleceğin mesleklerini de şekillendiriyor. İnsan kaynakları firması Data Expert’in Kurucusu Hasan Altunkaya, üniversite ve bölüm seçiminde gençlerin şimdiden geleceğin mesleklerine odaklanması ve bu yönde kariyer hedeflerini belirlemeleri gerektiğini belirterek, dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda tüm iş dallarında ve sektörlerde kilit rol oynayacağını söyledi.

    Sağlık öne çıktı

    Altunkaya, önümüzdeki 10 yılda ön plana çıkması beklenen sektör ve meslekleri paylaşarak, “Salgın ortamının etkisiyle kısa vadede sağlık, sağlık teknolojileri ve ilaç sektörleri artık çok daha göz önünde olacak. Biyoteknoloji, genetik bilimler, koruyucu hekimlik, sağlık yönetimi ve gıda/beslenme bilimleri önemi artan meslekler arasında yer alacak. Uzun vadede ise dijital ekonomi büyük bir destek sağlayacak ve teknoloji profesyonelleri için daha fazla iş yaratacak” dedi.

    Özellikle yazılım, e-ticaret, veri analitiği, siber güvenlik, otomasyon sistemleri gibi alanlarda çalışan uzmanlara ihtiyacın artmasının beklendiğini aktaran Hasan Altunkaya, “Ayrıca dijitalleşme sadece teknoloji alanında çalışanların ajandası olmaktan çıkacak. Finans, pazarlama, İK, satış gibi departmanlarda çalışanların dijital çağın gerekliliklerine ve yetkinliklerine hâkim olması beklenecek. Gündemden düşmüş gibi görünse bile yakın zamanda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil ekonominin getirdiği diğer yeni iş alanlarındaki mesleklere de ilgi artacak” diye konuştu.

    Yapay zeka eğitimi ve siber güvenlik lisesi

    Sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklere göre eğitim de şekilleniyor. Türkiye’de ilk siber güvenlik lisesi açıldı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Pendik’te kuruldu. 30 öğrenci kabul edecek lisede ilk yıl İngilizce hazırlık okunuyor.

    Lise, Teknopark’ın içerisinde yer alıyor. Üniversiteler de yeni mesleklere kayıtsız kalmıyor. İTÜ bünyesinde yeni dört yıllık bölüm olarak Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı. 2020-2021 eğitim sezonunda ilk öğrencilerini kabul edecek. İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmaları lisans eğitimine taşınıyor. Hacettepe Üniversitesi’nde de yapay zeka mühendisliği bölümü bulunuyor.

    Gelecek vaat eden sektörler

    10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen sektörler:

    Sağlık bilim ve teknolojileri

    İlaç endüstrisi

    Savunma teknolojileri

    Telekom, bilişim sistemleri

    Yeni nesil eğitim sistemleri

    Otomasyon sistemleri, yapay zekâ ve robotik

    Yeni nesil enerji ve çevre teknolojileri

    Gözde meslekler

    10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen meslekler şöyle:

    Genetik mühendisliği

    Biyoteknoloji

    Diyetisyenlik

    Sağlık yönetimi

    Yazılım mühendisliği

    Veri mühendisliği

    Enerji mühendisliği

    Uluslararası ilişkiler

    Sağlık ve bilişim hukuku

    Siber güvenlik uzmanı

    Yapay zekâ ve robotik uzmanı

     

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da kardeş kavgası! Birbirlerini bıçakladı

    Adana'da kardeş kavgası! Birbirlerini bıçakladı

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

    Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor

    Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor

    Sıradaki Haber