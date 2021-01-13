İstenmeyen iletiye e-devlet’ten iptal

150 bin adet üzerinde ve altında ticari ileti onayı olan firmalara sisteme verilerini yüklemeleri için süreler tanındı. Vatandaşlar da 16 Şubat tarihine kadar iptal hakkını kullanabilecek. Bu tarihe kadar iptal hakkını kullanmayanlar izinlere onay vermiş sayılacak. Ama vatandaşlar istedikleri zaman sisteme girip tercihlerini değiştirme hakkına sahip olacak.

Nasıl yapılır?

Yeni kararın çıktığı bu süreçte istenmeyen iletilerin nasıl iptal edileceğini araştırdık.

Öncelikle onay vermek istediğiniz iletilerle ilgili tercihlerinizi www.turkiye.gov.tr ya da www.vatandas.iys.org.tr web adreslerinden kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.

www.vatandas.iys.org.tr’den girdiğinizde doğrudan sisteme yönlendiriliyorsunuz. Burada e-devlet hesabınız ya da iletişim bilgilerinizle giriş yapmak seçeneğinden birini seçiyorsunuz.

Sayfada çıkan alana cep telefonunuzu yazıp gelen doğrulama kodunu girince gelen aydınlatma metnini onaylayıp ‘okudum, anladım’ı seçin. Bunu yaptıktan sonra size ileti göndermesine izin verdiğiniz firmalar listeleniyor. Daha önce cep telefonunuzu kaydetmiş firmaların SMS gönderme ve arama izinlerini görüp, güncelleyebiliyorsunuz.

iys.org.tr üzerinden giriş yapınca da ‘Vatandaş Girişi’ni seçerseniz yine aynı bölüme yönlendirileceksiniz. İleti Yönetim Sistemi üzerinden SMS iptalini seçip tıklayın.

E-devlet hesabından giriş yaparak da verdiğiniz izinleri değiştirebilirsiniz. Sisteme girip ‘Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ni aratın. Daha sonra ‘Yeni İletişim Adresi Ekle’ kısmından telefon numaranızı veya e-posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da aydınlatma metnini okuyup onaylamanız gerekiyor. E-devlet üzerinden de bütün ileti onaylarınızı inceleyip güncelleyebilirsiniz.