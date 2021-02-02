İstenmeyen mesaja onayda geri sayım

İstenmeyen mesaj ve e-posta’ları engellemek isteyenlerin İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) başvuruları için geri sayım sürüyor. Devam eden abonelik, üyelik, borç hatırlatma, teslimat gibi durumlarda gönderilen iletiler için önceden onay alınma zorunluluğu yok.

Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, sistemin vatandaşa açıldığı andan itibaren ilk beş günde 1 milyona yakın kişinin giriş yaptığını ve 14 milyondan fazla izin verisi ile ilgili değişiklik yapıldığını söyledi. Günal, henüz bu konuda devlet kurumlarından resmi bir açıklama gelmese de son tarihe kadar giriş yapma oranının yüzde 50’yi aşacağını tahmin ettiklerini aktardı.

İYS sisteminde onayın hizmet sağlayıcının ticari elektronik ileti gönderimi öncesinde alıcının rızasını almasını ifade ettiğini belirten Günal, “Bu rızanın alınması Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince zorunlu tutuldu. Onay vermeyen alıcılara mal ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması gibi amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilemeyecek. Kişi bu doğrultuda SMS alamayacak ve aranamayacak” dedi.

İzinlerinizi yönetin

150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için İleti Yönetim Sistemi’ne onay yüklemenin son tarihinin 31 Aralık 2020’de dolduğunu anımsatan Günal, şunları söyledi: “Sistem 1 Ocak’ta vatandaşlar ve kamu için hizmete açıldı. Alıcılara sistemden hangi hizmet sağlayıcılarına arama veya mesaj izni verdiklerini kontrol edebilmeleri için 15 Şubat tarihine kadar süre verildi. Bu süre zarfında alıcılar istiyorlarsa ret bildirimi yapmalı. Aksi takdirde gelen iletiler onaylı sayılacak. Ancak bu durum, tarihi kaçıran alıcıların onaylarını geri alamayacağı şeklinde anlaşılmamalı. Alıcıların her zaman ret bildiriminde bulunma, izinlerini yönetme hakları var.

150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların onayları yüklemesi için son tarih 31 Mayıs 2021. Bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021’e ertelendi.”

Nasıl onay verilir?

Vatandaşlar için İYS sistemi, 1 Ocak 2021’de kullanıma açıldı. https://iys.org.tr/ adresinde yer alan ‘Vatandaş Girişi’ butonu ile sisteme giriş yapılabiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra telefon numarası veya e-posta adresi bilgisi ile hangi hizmet sağlayıcılara ticari elektronik ileti gönderimi için onay verilmiş olduğu kontrol edilebilir.

Yine sistem üzerinden mesaj izni/arama izni için ayrı ayrı onay verilebiliyor, verilen onaylar reddedilebiliyor. Bu nedenle herkesin dönem dönem sisteme giriş yapması, vermiş oldukları onayları kontrol etmesi öneriliyor. E-devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Şikayet edilebilir

Avukat İlker Taner ise, İYS ile onaysız ticari elektronik ileti gönderiminin engellenmesi ve istenmeyen SMS trafiğinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti. Taner, sözlerini şöyle sürdürdü: “İYS’den önce de ticari elektronik ileti gönderilmesi için onay alınması zorunluluğu vardı. Bu nedenle ticari elektronik ileti göndermek için onay alınma zorunluluğunun İYS ile getirildiği yönündeki yorumlar doğru değil.

Ayrıca devam eden abonelik, üyelik, borç hatırlatma, teslimat gibi durumlarda gönderilen iletiler için önceden onay alınma zorunluluğu yok. Ancak firmalar İYS’de alıcıların yaptığı tercih değişikliklerine uygun hareket etmek zorunda. Bunu yapmayanlar idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yine kendisine hukuka aykırı şekilde ticari elektronik ileti gönderildiğini düşünen kişiler, İYS öncesinde olduğu gibi Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde şikayette bulunabilir. Şikayet, e-devlet veya İYS üzerinden de yapılabilir” dedi.