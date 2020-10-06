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    06.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İtalyan kumaşı sergiye geliyor

    İtalya’nın dünyaca ünlü kumaş üreticileri, pandemi nedeniyle yurt dışındaki fuarlara katılamayan Türk hazır giyim sektörü için 13-15 Ekim’de İstanbul’da olacak.

    İtalyan kumaşı sergiye geliyor

     

    JMK Tekstil’in açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında iptal olan tanıtım etkinliğini Türkiye’ye taşıdı. Türk hazır giyim sektörünün önde gelen oyuncularının yeni kreasyonlarını belirlemesi ve modayı yakalaması için düzenlenen organizasyon, sektörün kumaş tedariğinde de önemli rol oynayacak.

    Pontetorto, Fortex, Balli, Supermoda ve Nuovo gibi dünya moda devlerinin tedarikçisi olan 20’den fazla önemli İtalyan kumaş üreticisinin katılacağı “Fabricdays Man - Woman Autumun - Winter - Tasarım Kumaşla Başlar” isimli  etkinlik, Elite World Basın Ekspress’te 13-15 Ekim’de gerçekleştirilecek.

    JMK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vejni Büyük, etkinliğe katılan şirketlerin 2021-2022 kış koleksiyonlarını ve geleceğe dair fikirlerini sergileyeceğini belirtti.

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