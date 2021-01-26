İzmir'den dünyaya ambalaj ihraç ediyor

Tetra Pak’ın, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesine sahip ihracat şampiyonu İzmir Fabrikası; 2020 yılında da “Sıfır Atık” vizyonu ile ürettiği 7 milyarın üzerinde paketi pandemiye rağmen dünyanın 4 kıtasında 41 ülkeye ihraç ederek güvenli gıdayı her yerde ulaşılabilir hale getirdi.

Küresel sürdürülebilirlik politikaları kapsamında üretim ve tüketimin her evresinde çevre, gıda ve insanı korumayı esas alan Tetra Pak; yeni projeleri, gıda güvenliği, geri dönüşüm ve atık önlemeye yönelik çalışmalarıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor. Türkiye’de 45 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren şirket, bugün İzmir Kemalpaşa’daki fabrikasıyla, Bursa ve İstanbul’daki ofisleriyle 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. 10 milyar paketi aşan kapasitesi ile Tetra Pak İzmir Fabrikası, 27 farklı ambalaj ürünü üretiyor. Bugün İzmir fabrikasında üretilen 7 milyarın üzerinde paket, dünyanın 4 kıtasında, 41 ülkeye ihraç ediliyor.

Tetra Pak’ın gıdayı güvenli ve ulaşılabilir kılma misyonu doğrultusunda 2019 yılında 190 milyar paket güvenli gıdayı tüketicilerle buluşturduğunu dile getiren Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik; çevre ve sürdürülebilirliğin ambalaj sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Kolesnik “Tetra Pak olarak sadece gıdayı değil, insanı ve gezegeni koruma taahhüdü ile çalışıyoruz. 2012 ile 2019 yılları arasında dünya çapında geri dönüşüm altyapısına ve dünya çapında iş birliğine dayalı ortaklık ağının kurulmasına 20 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yaptık. Geri dönüşüm rakamlarını daha yukarı çıkarmak amacıyla faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de belediyeler, geri dönüşümcüler, müşteriler ve tüketicilerle birlikte çalışıyoruz. İş birliği halinde olduğumuz Kahramanmaraş Kağıt Sanayi’nin fabrikasında faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi de, 2019 yılında yaklaşık 12 bin ton atık içecek kartonu malzemesinin geri dönüşümünü sağladı” diye konuştu.

Tetra Pak İzmir Fabrikası Direktörü Selami Ulusoy da; “Ödüllü İzmir fabrikamız, ihracat ağı ile Tetra Pak’ın global tedarik zincirinde stratejik bir yere sahip. İzmir’den dünyaya ‘Sıfır Atık’ vizyonu ile üretilmiş milyarlarca karton ambalaj sunuyoruz. Fabrikamız; katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve dönüştürülmesi, dahili aydınlatma için güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanılması, yeşil alanların sulanmasında yağmur suyundan faydalanılması ve yemekhane gıda atıklarının hayvan barınağına gönderilmesi gibi uygulamalarla Çevre Bakanlığı tarafından Ege Bölgesi sanayi kuruluşları arasında Sıfır Atık Pilot Tesisi olarak seçilmiş durumda.