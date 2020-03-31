Jeotermal Enerji Nedir? Jeotermal Enerji Kullanım Alanları Nerelerdir?

Bilimsel anlamda, yer derinliğinde meydana gelen kayaçların içinde biriken ısı enerjisinin akışkanlar tarafından taşınarak rezervuar içinde depolanmış olan sıcak su, kuru buhar ve buharlara jeotermal kaynaklar denir. Dünya yer altına kadar toplamda beş temel tabakadan oluşmuştur. Bu tabakalar, Atmosfer (Hava Küre), Hidrosfer (Su Küre), Litosfer (Taş Küre), Pirosfer (Ateş Küre) ve Barisfer (Ağır Küre)'dir.



Jeotermal Enerji Nedir?



Yer kabuğunun farklı derinliklerinde bulunmakta olan birikmiş haldeki ısının oluşturdukları sıcaklık derecesinin, bölgesel olarak değişen ortalama atmosfer (atm) sıcaklığının üst seviyesinde olan ve çevresinde mevcut olan yerüstü ve yeraltı sularına sularına oranla daha çok çözülmüş mineral, gaz ve çeşitli tuzlar bulundurabilen basınç altındaki buhar yolu ve sıcak suyun aracılığı ile yüzeye taşınmakta olan ısıya jeotermal enerji denmektedir.



Jeotermal enerji, genel olarak yer altından yer üstüne kadar ulaşabilen kırıkların ve çatlakların oluşturmuş oldukları zayıf kanallar aracılığı ile yüzeylenmiş olan sulardan veya özel açılabilen sondaj kuyularından elde edilebilmektedir.



Jeotermal enerjilerin kaynakları buhar, sıcak kayalar, yeryüzüne yakın konumda olan magma ve sudur. Jeotermal enerji, ek olarak fosil yakıtlara ekstra enerji kaynaklarının içerisinde en mühim olanıdır.



Jeotermal enerji, ucuz, yenilenebilir, tükenmeyen, güvenilir, sürdürülebilir, çevre dostudur. Ayrıca yerli olan bir enerji kaynağıdır. Jeotermal kaynakların önemli olan üç bileşeni vardır:



1) Isı kaynağı

2) Mevcut ısının yer altından yeryüzüne taşınmasını gerçekleştiren akışkan

3) Suyun dolaşımının gerçekleştirilmesi için yeterli düzeyde kayaç geçirgenliği



Jeotermal Enerji Kullanım Alanları Nerelerdir?



- Enerji üretimi

- Soğutma ve ısıtma uygulamaları (merkezi soğutma, merkezi ısıtma, sera ısıtması, kümeslerin ve ahırların ısıtılması gibi)

- Endüstriyel amaçlı kullanımlar (kurutma işlemleri, proses ısı temini gibi)

- Gübre, ağır su, lityum, karbondioksit, hidrojen gibi maddelerin ve mineral maddelerin üretimi

- Bayer's yolu kullanılarak alüminyum eldesi

- Şeker ve tuz endüstrisi

- Damıtma, fermantasyon, sağlık tesisleri, yüzme havuzları

- Kent ısıtma, toprak ısıtma, balık kurutma

- Termal turizm sektöründe kaplıca amaçlı kullanımı

- 30 selsiyusa kadar düşük olan sıcaklık derecelerinde kültür balıkçılığı

- Mineral madde bakımından zengin olan içme sularının üretilmesi gibi değerlendirme ve uygulama alanlarında kullanımları gerçekleştirilmektedir.