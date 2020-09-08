Kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için program başlatıldı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek için yeni bir program başlattı. ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ başlığını taşıyan program kapsamında online paneller, seminerler ve eğitimler düzenlenecek. Eğitimlerde, gıda sektöründe önemli başarılara imza atan kadın yöneticiler, bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

"AMACIMIZ YOL GÖSTERMEK”

Programa ilişkin bilgi veren İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Kadın girişimcilerimizi daha da cesaretlendirecek, yol gösterecek bilgilendirme çalışmaları kapsamında, online söyleşi ve ilerleyen dönemlerde online eğitimler düzenleyeceğiz. Kadınlarımızın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmek ve ihracatta önemli rol oynamalarını sağlamak adına, daha yolun başında olan başarılı kadınlarımızı bir araya getiriyoruz” dedi.

“ÜRETMEYE TEŞVİK EDİYORUZ”

Platformun kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla kurulduğunu aktaran Okutur, “Ülkemizin verimli topraklarında yetişen yerli ve milli değerlerimizden elde edilen çok kıymetli ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerimizin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına İHBİR olarak bu proje kapsamında çok değerli profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınlarımızı üretmeye teşvik ediyor ve destekliyoruz” diye konuştu.

İLK PANEL 10 EYLÜL’DE

Program kapsamında gerçekleştirilecek olan ilk online panel, 10 Eylül Perşembe günü saat 13.00’de zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Panelde, bir girişimin büyüyerek nasıl ihracat yapar hale gelebileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, karşılaştıkları engeller, yasal prosedürler, yola çıkış öyküleri, uzmanlaşacakları alanları belirlerken nasıl karar aldıkları, ürettikleri ürünlerin hikayeleri gibi konular işlenecek. Ayrıca ülke ihracatına katkı sağlamak için ne gibi hedefler belirlenmesi noktasında da konuşmacılar görüşlerini paylaşacak.

GİRİŞİMCİ KADINLAR KONUŞACAK

Panel, seminer ve eğitimlerde kendi başarı hikayelerini anlatacak olan girişimci kadınların yanı sıra, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Reis Tarımsal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, İHBİR Şube Müdürü Ayşe Ekinci, Big Chefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, ETÜDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Eker Süt Ürünleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel ve akademisyen Dr. Zeynep İyiler gibi isimler yer alacak.