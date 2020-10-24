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    24.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kadro müjdesi geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının 2 bin, kurumiçi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını duyurdu.

    Kadro müjdesi geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlığının 2 bin, kurumiçi özel sınavla 3 bin kadroya atama yapılacağını duyurdu. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünden yılbaşına kadar tedricen alım ilanlarına çıkacaklarını belirterek, “Bakanlığımız 2 bin, kurum içi özel sınavımızla 3 bin kadroya atama yapacağız” ifadelerini kullandı.İnsan kaynağının önemine dikkati çeken Albayrak, paylaştığı grafikte ise şu bilgilere yer verdi:“500 hazine ve maliye uzman yardımcısı, 15 hazine ve maliye müfettiş yardımcısı, 1000 gelir uzman yardımcısı, 175 vergi müfettiş yardımcısı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı, 10 stajyer hazine kontrolörü olmak üzere toplam 2 bin kişilik alım ilanlarına çıkıyoruz.

    Kurumiçi defterdarlık uzmanlığı için 1500, gelir uzmanlığı için 1500 olmak üzere toplam 3 bin kadro ataması.”Öte yandan Twitter hesabından başka bir açıklama yapan Albayrak, W20 Türkiye Delegasyonu ile yaptıkları toplantıda, kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldıklarını bildirdi. Toplantıda, KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini  aktardığını ifade eden Albayrak, “Toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk” değerlendirmesinde bulundu. 

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