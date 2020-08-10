BİST1.0610.00EURO8.621.09USD7.300.13ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kanal İstanbul’da mevzuat tamamlandı
    ABONE OL
    10.08.2020 - 07:00 | | Ayşegül Kahvecioğlu Ankara

    Kanal İstanbul’da mevzuat tamamlandı

    Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı ortak mevzuat çalışması tamamlandı. Taslağa göre, proje, yap - işlet - devret modeli ile gerçekleşecek.

    Kanal İstanbul’da mevzuat tamamlandı
    Ayşegül Kahvecioğlu Ankara

    Kanalın yapım ihalesini kazanan şirketlere inşaatta kullanacakları her türlü teknik ekipman için vergi muafiyeti sağlanacak; elde ettikleri gelirler kurumlar vergisinden istisna olacak. Kanal İstanbul sınırı içindeki orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak.

    7 yıl sürecek inşaatın maliyeti 75 milyar TL öngörülürken, projenin tamamlanmasıyla ilk 10 yılda 182 milyar TL gelir elde edileceği düşünülüyor.

    Çevre Bakanlığı’nın 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda çalışmanın hazır olduğu belirtilerek, “Kanal İstanbul projesi ile yatay mimari uygulaması esas alınarak,  çevre dostu, kadim değerlerini koruyan ve afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanı oluşturmak suretiyle İstanbul’un uluslararası metropoller arasında bir ‘Dünya Markası’ olması hedeflenmiştir” denildi.

    Uzunluk 45 km

    Çalışmaya göre kanal, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâhta inşa edilecek. Uzunluğu 45 km, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20.75 metre olacak.

     

    Dünyaca Ünlü Aktör Aamir Khan Niğde’de1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını nedeniyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS tercihleri açıklandı mı? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları sorgulama ekranı

    LGS tercihleri açıklandı mı? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları sorgulama ekranı

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    “U” dönüşü yaparken denize uçtu

    “U” dönüşü yaparken denize uçtu

    Sıradaki Haber