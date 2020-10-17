‘Kanuni’, Bozcaada açıklarına demirledi

Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi ‘Kanuni’, 10 Ekim günü Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı’ndan demir aldı. Kanuni, İstanbul’daki Haydarpaşa Limanı’na gitmek üzere yola çıktı. 227.81 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki ultra deniz sondaj gemisi ‘Kanuni’, bu sabah saatlerinde Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada açıklarına ulaştı. Ardından da Bozcaada'nın kuzeyine, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında demirledi. ‘Kanuni’nin, yarın sabah saatlerinde 36 millik Çanakkale Boğaz geçişine başlaması bekleniyor.

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine de sahip. ‘Kanuni’, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Dış gövdesi Fatih ve Yavuz gibi kırmızı-beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan sondaj gemisinin İstanbul’a geçip, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.