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14.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kanuni Karadeniz yoluna uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin Karadeniz’e doğru yola çıktığını ve Filyos Limanı’ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine başlayacağını bildirdi.

Kanuni Karadeniz yoluna uğurlandı

Dönmez, Haydarpaşa Limanı’nda gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini Karadeniz’e uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bu limandan 29 Mayıs’ta Fatih sondaj gemisinin de Karadeniz’e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa bir sürede 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaştığını ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra 405 milyar metreküpe yükseldiğini anımsatan Dönmez, “Böylece, Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz” dedi.
Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz Sahası’nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini açıkladı. Dönmez, “Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021’in ilk aylarında başlayacak” bilgisini verdi.

Yeni sondajlar

Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:
“Kimse Akdeniz’de duraksadığımızı sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı. Çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. Bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz’un şu anda, Taşucu Limanı’nda Akdeniz’deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam ediyor. Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822 kilometrelik iki boyutlu veri topladı. Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 195 bin 525 kilometrelik alan detaylı bir şekilde tarandı.”
Bakan Dönmez, Kıyı Emniyetine ait gemiyle Kanuni’nin Boğaz geçişine eşlik etti.

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