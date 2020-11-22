Kanuni, Karadeniz’de sondaja hazırlanıyor

Kanuni, 2021’in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak. Toplam 227 metre uzunluk, 114 metre yükseklik, 42 metre genişlik ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı’nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri tamamlanacak.



Güney Kore’de Samsung tarafından 2012’de üretilen Kanuni sondaj gemisi, toplam 11 bin 400 metre derinlikte 3 bin metre sondaj açabiliyor. Söz konusu gemi, 2015’e kadar Brezilyalı enerji devi Petrobras tarafından kullanılmıştı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni’nin Karadeniz’de faaliyetlerine başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:



Keşifler yapılıyor



“Fatih gemimiz 5 Kasım’da Sakarya Sahası’ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı. Kanuni sondaj gemimiz ise 2021 yılının ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak. Fatih sondaj gemimizle Ereğli’nin 175 kilometre açığında Karadeniz’in Sakarya Havzası’nda, tarihimizdeki aynı zamanda bu yıl dünyada denizlerdeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirerek 20 Temmuz’da başlatılan Tuna-1 kuyusundaki sondajda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu çalışmalar çerçevesinde Karadeniz’in Sakarya havzasında toplamda yaklaşık 40 kuyu açacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te bu gazı karaya taşıyıp doğal gaz iletim sistemimize bağlayarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız.”