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    HaberlerEkonomi Haberleri Kanuni Sondaj Gemisi'nin platform söküm çalışmaları başladı
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    23.10.2020 - 11:53 | | DHA

    Kanuni Sondaj Gemisi'nin platform söküm çalışmaları başladı

    Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda bulunan Kanuni Sondaj Gemisi'nde platform söküm çalışmaları başladı. Platform söküm çalışmaları havadan fotoğraflandı.

    Kanuni Sondaj Gemisi'nin platform söküm çalışmaları başladı

     

    Kanuni Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek Haydarpaşa Limanı'na demir atmıştı. Burada kulesi sökülecek olan 227 metre uzunluğunda ve 114 metre yüksekliğindeki gemi, Kasım ayının sonlarına doğru ilk sondaj görevi için yeniden Karadeniz'e doğru yola çıkacak.

    11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor.

    Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından Kanuni Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak. Çalışmalar havadan da fotoğraflandı."

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