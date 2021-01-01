MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Kapıkule 2020'de 700 bin tırlık trafiği karşıladı
ABONE OL
01.01.2021 - 11:12 | | AA

Kapıkule 2020'de 700 bin tırlık trafiği karşıladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2020'de yaklaşık 700 bin tırın giriş- çıkış yaptığını bildirdi.

Kapıkule 2020'de 700 bin tırlık trafiği karşıladı

Bakan Yardımcısı Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Gümrük çalışanlarının da salgın döneminde ticaretin aksamaması için ciddi emek verdiğini anlatan Batur, "Kapıkule Sınır Kapısı dünyadaki en önemli ve en yoğun trafik hacmine sahip sınır kapılarından biri. 2020'de Kapıkule yaklaşık 350 bin TIR girişi ve 350 bin TIR çıkışını karşıladı." dedi.

Batur, geçen yılın Kovid-19 salgını etkisi altında geçtiğini, birçok ülkenin sınır kapılarında ticaretin kesintiye uğradığını ifade etti.

Başta Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere tüm sınır kapılarında gerekli önlemleri alıp, teması en aza indirerek ve mümkün olduğunca salgının olumsuz etkilerini azaltarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Batur, Kapıkule'den günlük 1200 araç çıkışının yapıldığını, hedeflerinin 1500 aracın üzerine çıkmak olduğunu dile getirdi.

Kapıkule'nin, ABD ve Meksika arasındaki Elpaso Sınır Kapısı'ndan sonra trafiği en yoğun sınır kapısı olduğunu belirten Batur, "Pandemiye rağmen önceki yıldan daha fazla trafiği, her iki yönde de gerçekleştirdik. Bütün bu çalışmalar hem milletler arası iyi bir diyalogla hem de kurumlar arası yoğun bir çalışmayla İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Hazine ve Maliye bakanlıklarıyla yapılan çalışmalarla gerçekleşti." diye konuştu.

"Sistem güncelleme çalışması yapıyoruz"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda sistem, süreç ve insan kaynağına ilişkin çok boyutlu çalışma yaptıklarını vurgulayan Batur, şöyle devam etti:

"Kapıkule Sınır Kapısı'nı bu kadar yoğun iş hacmine rağmen, farklı örnekleri yerinde görebilme açısından önemli bir nokta olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Randevulu Sıra Sistemi'nin pilot uygulamasını burada hayata geçirdik. Sahada yaşanan her tür olumlu ya da olumsuz çıktıyı da burada değerlendirdik. Bunun üzerine sistemi mükemmelleştirmek üzere diğer bakanlık ve kurumlarla bir sistem güncelleme çalışması yapıyoruz. Bu çalışma birkaç aya tamamlanmış olacak ve sadece Kapıkule değil tüm kapılarımızda daha önceden planladığımız şekilde devreye alınacak."

Batur, Randevulu Sıra Sistemi'nin ajandalarındaki yaygınlaştırılacak ana proje olduğuna işaret ederek, buradaki mühim noktanın, sahadan geri bildirimleri alıp, sahada yaşanan ya da yaşanması potansiyel sıkıntıları öngörerek, modelleri güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ta feci kaza! Görünce yıkıldıBeşiktaş'ta alkollü taksi şoförü, yoldan çıkarak bir sitenin bahçe çitlerine çarptı. Oğlunun kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen baba, ekmek teknesinin ağır hasarlı olduğunu görünce şoka girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Exxen üyelik nasıl yapılır, nasıl izlenir? Exxen ücreti ne kadar?

Exxen üyelik nasıl yapılır, nasıl izlenir? Exxen ücreti ne kadar?

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Prof. Dr. Özlü: Pandemiyi aşıdan başka durduracak bir silah yok

Prof. Dr. Özlü: Pandemiyi aşıdan başka durduracak bir silah yok

Sıradaki Haber