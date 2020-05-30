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    30.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Karadeniz ‘Fatih’i

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz” dedi. Fatih Sondaj Gemisi, İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti. Haydarpaşa Limanı’ndaki uğurlama törenine, Bakan Dönmez de katıldı.

    Karadeniz ‘Fatih’i

    Fatih Dönmez, 2 yıl önce mayıs ayının son günü Fatih’i Doğu Akdeniz’de ilk sondajı için görevine uğurladıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
    “2 yıl sonra bu kez İstanbul’da başka bir ilke daha hep birlikte şahit oluyoruz. Fatih’i, kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih’in 103 metrelik kuleleri İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. 1 Haziran’da gemimiz Trabzon’a ulaşacak ve burada kuleler yeniden monte edilecek. Kuyu öncesi yaklaşık 1.5 aylık bir hazırlık süresinin ardından 15 Temmuz’da, Fatih Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak.”

    Sırada Libya var

    Fatih’in Karadeniz’e gitmesinin, Akdeniz’deki faaliyetlerine ara verdiği anlamına gelmediğini vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti: “Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemilerimiz bir baştan bir başa denizlerimizin röntgenini çekiyor. Ve filomuza bu yıl başında katılan Kanuni Sondaj Gemimiz de upgrade çalışmalarının ardından ilk kez Akdeniz’de sahaya inecek. Fatih, Karadeniz’e gidiyor ama kimse sanmasın ki Akdeniz’deki faaliyetlerimize ara veriyoruz.

    Tam tersine Doğu Akdeniz’de 2 sismik 2 sondaj gemimiz tam kapasite çalışmaya devam edecek. Libya ile vardığımız anlaşma uyarınca Türkiye Petrolleri, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içerisinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz inşallah.”

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