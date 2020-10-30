Son dakika: Karadeniz’de yol haritası netleşmeye başladı: Sekiz yılda 40 gaz kuyusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları kapsamında 30 ila 40 arasında sondaj kuyusu açmayı planladıklarını belirterek, “7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. Planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek” dedi.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dönmez, önümüzdeki kış doğalgaz arzında sıkıntı olmayacağını belirterek, Rus ve Azeri hatlarının yanı sıra İran hatlarının da aktif olduğunu ifade etti. Türkiye’ye gaz girişi kapasitesinin, tüketimin iki katına ulaştığını anlatan Dönmez, yeni kaynakların gelişiyle rekabetin artacağını belirterek, “Güneydoğu Avrupa’nın bölgesel ticaret merkezi olabiliriz” diye konuştu. BOTAŞ ve özel sektörün yaklaşık 54 milyar metreküplük doğalgaz kontratı olduğunu anlatan Dönmez, 1-2 yıl içerisinde 16, 5-6 yıl içinde 30 milyar metreküplük kontratın sona ereceğini söyledi. Dönmez, “Bunların hepsini sonlandırmayacağız. Karadeniz’den elde edeceğimiz üretim miktarına bakacağız. Yerli kaynak dolayısıyla elimizde bir pazarlık gücü oluştu” dedi.



Yeni saha



Karadeniz’de keşif amaçlı sondajı tamamladıklarını kaydeden Dönmez, önümüzdeki ayın başında Türkali-1 kuyusunda sondaja başlanacağını belirterek şunları söyledi:



“Orada toplam 30 ila 40 arasında sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Aşağı yukarı 7-8 yıllık bir iş planından bahsediyoruz. 2023’e kadar 8-10 kuyuyu tamamlarsak, üretime almaya başlarız demektir. Bir yandan üretim, bir yandan da sahanın geliştirilmesi, yeni üretim kuyularıyla devam edecek. Orada da planımız 2028’e kadar oradaki işlerin tamamını bitirmek. Bir taraftan da sismik çalışmalara kasım başında başlıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’nda yaklaşık 5-6 aylık bir programımız var. Burada bahsettiğimiz, 400 milyar metreküplük sahanın dışında. Proje jeologları umutlu olduklarını söylüyorlar.”

Başka ülkelerden de arama konusunda teklif aldıklarını anlatan Dönmez, “Zaman zaman farklı ülkelerden, gerek Akdeniz, gerekse Avrupa ve Karadeniz ülkelerinden talepler geliyor gemilerin oralarda da çalışmasıyla ilgili. Ama şu anda bu son keşifle birlikte kendi işimize yoğunlaşmamız gerekiyor. O teklifleri biraz erteliyoruz” dedi.



Çinlilerle nükleer görüşmeleri olumlu



Geçen seneki 38 tonluk rekor üretimin ardından, bu sene altında 45 tonluk üretimin hedeflendiğini belirten Dönmez, “Her sene ortalama 130 ila 160 ton arasında altın ithal ediyoruz. Bu anlamda ciddi açığımız var. Yaptığımız son çalışmalarla birlikte Türkiye’de ortalama üretilebilir altın rezervinin bin 500 ton civarında olduğunu tespit ettik. Burada yerli oyuncular da var, yabancılar da var” diye konuştu.



Dönmez, yeni yapılacak nükleer santrallerle ilgili de, “(Çinlilerle) Pandemi dolayısıyla uzaktan bazı görüşmeler yapabildik. O görüşmeler de devam ediyor. Henüz netleşmedi sonuçlar ama olumlu gidiyor” ifadelerini kullandı.



İki yeni NGS için çalışma



2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Türkiye’de gelecek yıl, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yanı sıra iki yeni NGS’nin kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek. Bu çerçevede, bir projeye yönelik saha seçimi tamamlanacak ve teknoloji sahibi şirket veya ülkeyle resmi anlaşmaya varılacak. Diğer NGS projesine yönelik de yer lisansı başvurusunun yapılması sağlanacak.