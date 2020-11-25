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25.11.2020 - 13:10 | | DHA

Kayseri'de 10 ayda 310 ton pastırma satıldı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, bu yılın ilk 10 ayında 310 ton pastırma, 2 bin 600 ton da sucuk satıldığını söyledi.

Kayseri'de 10 ayda 310 ton pastırma satıldı

KTB Başkanı Recep Bağlamış, pastırma ve sucuk satışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Geçen yıla oranla pastırma ve sucuk satışlarında artış olduğunu belirten Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası'nda 2020 yılının ilk 10 ayında 2 bin 600 ton sucuk işlem gördü. 310 ton da pastırma satışı yapıldı. 2019 yılı ile kıyaslandığında pastırmada yüzde 10, sucukta ise yüzde 15 artış söz konusu oldu. Biz de işlem görenleri açıkladık. Üyelerimizden almış olduğumuz bilgiye göre pandemi sürecinde yüzde 30 civarında e-ticaretten satış söz konusu oldu. Pandemi sucuk ve pastırma satışlarını olumsuz etkilemedi. Bu dönemde satışlarımızda artış yaşandı" dedi.

Pastırma ve sucuk fiyatlarına da değinen Bağlamış, "Kayseri Ticaret Borsası olarak güncel fiyatları açıklıyoruz. Sucuk fiyatları 60 ile 85 TL arasında, pastırma ise perakende satış fiyat ise 130 TL ile  170 TL arasında olması gerekir. Bu fiyatların üzerinde satış oluyorsa vatandaşlarımız rağbet göstermesinler ve odamızı arayarak şikayette bulunsunlar" diye konuştu.

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