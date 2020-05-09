Kazakistan’ın ‘giriş kapısına’ TAV imzası

Kazakistan’ın güney doğusunda bulunan Almatı, modern İpek Yolu olarak tabir edilen “Kuşak ve Yol” projesinin önemli bir merkezinde yer alıyor. Ülkenin toplam yolcu trafiğinin yarısı ve kargo trafiğinin yüzde 68’i ‘Kazakistan’ın giriş kapısı’ diye nitelenen Almatı Havalimanı’ndan geçiyor. Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana’nın ana üssü olan Almatı Havalimanı 2019’da önceki yıla göre yüzde 13 artışla 6.4 milyon yolcuya hizmet verdi. Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor.

15 havalimanı oldu

Almatı Havalimanıyla birlikte TAV’ın dünyada işlettiği havalimanı sayısı 15’e çıkarken TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Asya ve Avrupa arasındaki ana transit merkezlerinden biri olan Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı satın alarak havalimanları grubumuza eklemekten mutluluk duyuyoruz. Almatı, Asya ve özellikle de Çin’den Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan ‘İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri” ifadelerini kullandı. Şener, Kazakistan’ın Türkiye ile köklü ilişkilere ve yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Pandemi döneminde 415 milyon dolarlık anlaşma yaptık. Almatı Havalimanı’nın 6.5 milyon yolcusu var. Operasyonu devraldıktan sonra buraya 150-200 milyon dolar yatırımla yeni bir terminal yapacağız. Almatı’da ciddi bir turizm ve kargo potansiyeli var. Dünyada ekonominin merkezi Asya’ya doğru kayıyor. Kazakistan Orta Asya’nın en büyük ekonomilerinden biri. Asya’da 20 yılda 500 bin pilot ihtiyacı olacağı öngörülüyor. Bu bölgede havacılık sektörü için ciddi bir büyüme potansiyeli görünüyor.”