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14.01.2021 - 18:17 |

Keçi ve koyun çobanlığı hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü çobanlık hizmeti alacak.

Keçi ve koyun çobanlığı hizmeti alınacak

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 6 (Altı) Aylık Koyun Keçi Çobanlık İşçilikleri Hizmet Alım ihalesi yapacak.

İstekliler, ihale dokümanını işletmeden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. İhale tarihi 21 Ocak 2021 olarak açıklandı.

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