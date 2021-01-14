14.01.2021 - 18:17 |
Keçi ve koyun çobanlığı hizmeti alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü çobanlık hizmeti alacak.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 6 (Altı) Aylık Koyun Keçi Çobanlık İşçilikleri Hizmet Alım ihalesi yapacak.
İstekliler, ihale dokümanını işletmeden (K.D.V. Dahil) 250,00 TL bedel karşılığı temin edebilirler. İhale tarihi 21 Ocak 2021 olarak açıklandı.
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