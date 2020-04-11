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    11.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kesintide anlaştılar ama fiyat düşmeye devam etti

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler, günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararı aldı.

    Kesintide anlaştılar ama fiyat düşmeye devam etti

    OPEC’in en büyük üreticisi ve G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan liderliğinde telekonferans yoluyla düzenlenen 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısına, Rusya’nın da dahil olduğu OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları katıldı.

    Perşembe günü 17.45’te başlayan toplantının ardından cuma sabahı 06.50’de yapılan açıklamada, OPEC’in günlük ham petrol üretimini 1 Mayıs-30 Haziran arası 10 milyon varil azaltma kararına vardığı belirtildi.

    31 dolara geriledi

    Kesinti, 1 Temmuz-31 Aralık arasında günlük 8 milyon, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasında günlük 6 milyon varil olarak uygulanacak.
    Kesinti miktarları için OPEC üyelerinin Ekim 2018 ham petrol üretim seviyeleri baz alınacak.OPEC üye ülkeleri 10 Haziran’da yine telekonferans yoluyla toplanarak küresel petrol piyasasının son durumunu değerlendirecek. Ayrıca, şu anki anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması Aralık 2021’de yapılacak toplantıda yeniden ele alınacak.

    Toplantı sırasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı 33.87 dolara kadar çıkarak günü 32.84 dolardan tamamlarken, kararların açıklanmasından sonra 3.1 düşüşle 31.82 dolara geriledi.

    ‘Bu kadar petrolü nereye koyacağız?

    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile petrol fiyatlarını görüştü. Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, Kral Selman ve Putin ile 1.5 saat telefon görüşmesi yaptığını söyledi.
    Trump, “Kral Selman ve Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ne olacağını göreceğiniz. Ortada kimsenin ne yapacağını bilmediği derecede çok petrol üretimi var. Bu petrolleri koymak için yeterli yer bile yok. ABD’de enerji sektöründe kimsenin işsiz kalmasını istemiyorum” dedi.

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