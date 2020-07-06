Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu 2020? Kıdem tazminatı alma şartları nedir?

Kıdem tazminatının yeni tavan ücreti belli oldu. Açıklanan tavan ücreti 2020 temmuz-aralık ayları arasında geçerli olacak. Yeni düzenleme ile belirlenen kıdem tazminatının tavan ücreti çalışanlar tarafından araştırılıyor. Peki 2020 temmuz-aralık aylarında geçerli olacak kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

KIDEM TAZMİNATI TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

6 bin 730 lira olan tazminat tavanı 7 bin 117 lira oldu. 2020 temmuz-aralık döneminde en son belirlenen rakam geçerli olacak.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NEDİR?

Çalışanın tazminat alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, tazminat alamıyor. Tabi şunu da belirteyim, eğer işveren, iş kanununa uygun hareket etmediği gerekçesiyle işçinin iş sözleşmesini fesh ederse de tazminat alınamıyor. Bir diğer önemli şart ise, çalışanın, işyerinde en az bir yıl çalışmış olması. Bir yıldan az çalışanlar tazminat alamıyor.

Bunların dışında erkek çalışanlar, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılırsa, tazminat alabiliyor. Kadın çalışanlar da evlilik nedeniyle, bir yıl içinde işten ayrılırsa tazminata hak kazanıyor. Çalışanın, emeklilik hakkını elde etmesi veya yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması halinde de tazminat alınıyor. İşçi vefat ederse yakınlarına kıdem tazminatı ödenebiliyor. Tazminat alınabilmesinin bir yolu da 15 yıllık sigortalılık süresini doldurup, 3600 gün prim ödenmiş olması. Bunların dışında hangi durum olursa olsun, çalışan, kıdem tazminatı alamıyor.