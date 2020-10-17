Kısa çalışma devam varlık barışı yolda

İstihdamla ilgili AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu yeni teklife göre, kısa çalışma ödeneği Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek, normalleşme ve işe dönme desteği desteklerinin süresi de genişletilecek. Düzenleme, yeni bir Varlık Barışı’nı da gündeme taşıyacak.



Esnaf ahilik sandığının yürürlük tarihini 2023 sonuna erteleyen teklife göre, 25 yaş altı ve 50 yaş ile üstü çalışanla süreli sözleşme yapılabilecek.



3 ayda getirilecek



Teklifle, yeni bir Varlık Barışı gündeme geliyor. Buna göre, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’ye 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’ye getirenler, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatına konu edilmeyecek. Varlıkların bildirim yapıldıktan 3 ay içinde yurda getirilmesi veya Türkiye’de açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartı aranacak.

Teklifle, Cumhurbaskanlığı görev alanında “Cumhurbaşkanı röportörü” görevi ihdas edilecek. Düzenlemeye gerekçe olarak “Devletin işleyişine ilişkin kurum hafızasının geliştirilmesi ve aktarılmasının” amaçlandığı ifade edildi.