Kısa çalışmada sektör ayrımı

Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasağının Haziran 2021’e kadar uzatılmasına imkan veren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Normalleşmeyle birlikte kısa çalışma ödeneği uygulamasının sektörel bazda uygulanması da hedeflenmektedir” diye konuştu.



İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Toplantı öncesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık seçimi yapıldı. AK Parti Mersin Milletvekili Lüfti Elvan yeniden komisyon başkanı seçildi. AK Parti Milletvekili Kırkpınar, koronavirüs salgınının etkilerinin, haziran ayından itibaren azaldığına ve normalleşme sürecine girildiğine dikkat çekerek, “Normalleşmeyle birlikte kısa çalışma ödeneği uygulamasının sektörel bazda uygulanması da hedeflenmektedir” diye konuştu. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise “Tek taraflı olarak ücretsiz izin süresinin bir yıl uzatılması ne demek? Bu resmen işten çıkarma biçimidir” dedi. İşsizlik ve gelir kaybının tarihi seviyelere ulaştığını savunan Girgin, “İşverenlere son altı ayda toplamda 12 milyar 767 milyon para aktarıldı. İşverenlere bu paranın aktarılmasına karşın istihdam 1 milyon 650 bin kişi azaldı. Yani işsizlik ödeneğine başvuranların yüzde 65’i bu ödenekten yararlanamadı. İşçiler bir nevi kendi parası olan bu fondan yararlanamıyor” diye konuştu. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye’nin ekonomik kriz içinde olduğunu söyleyerek, “2020 Türkiye’sinde 35 milyon kayıtlı istihdama ulaşmadan Türkiye’de bir şey olmuş olmaz. 2019 Türkiye’si, 2009 Türkiye’sinden daha fakir durumda” dedi.



Üç ayda bir uzatma



Komisyonda görüşülen teklifle, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanının kısa çalışma başvurusunu uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabilecek. Düzenlemeyle, salgın gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresinin, üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Ayrıca, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması, fesih yasağının istisnaları arasına ekleniyor.