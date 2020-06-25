BİST114.5800.11EURO7.70-0.17USD6.850.06ALTIN389.100.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor
    ABONE OL
    25.06.2020 - 12:02 | | AA

    Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor

    Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, kokusu ve rengiyle kendisine hayran bırakan lavanta tarlalarının her yıl katlanarak arttığını söyledi.

    Kokusu ve rengiyle hayran bırakan lavanta tarlaları yaygınlaşıyor

     

    Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 11 bin 900, Trakya'da ise 2 bin 300 dekar lavanta ekiminin yapıldığını söyledi.

    Lavantanın 10 yılın üzerinde bir ekonomik ömrü olduğunu, ilk yıl değil ama ikinci yıldan itibaren ekonomik verim elde edildiğini aktaran Tülek, "Gerek diğer ülkelerdeki çalışmalar gerekse ülkemizdeki verilere bakıldığında lavanta ekili alandan dekar başına 4-12 kilogram uçucu yağ elde ediliyor. Tabii hasat sonrası en önemli verilerden biri de elde edilen uçucu yağın kalitesidir. Türkiye'deki üretimden kaliteli lavanta yağı elde ediliyor." dedi.

    Tülek, lavanta üretiminin bölgemizde özellikle Bulgaristan'da yoğun yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

    "Fiyatlama yıllara göre değişebiliyor ancak lavanta yağının ortalama litresi 80 avro civarında. Lavanta uçucu yağına ülkemizde parfümeri ve kozmetik sanayinden çokça talep var. Bu nedenle Türkiye'de lavanta ekim alanları da katlanarak artıyor. Örneğin bu yıl Edirne'de 322 dekara lavanta ekildi, geçen yıl 155 dekar civarındaydı. Önümüzdeki sezon ekim yapmayı planlayan daha fazla üreticimiz var."

    Türkiye'de yoğun olarak Isparta, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde üretim yapıldığını aktaran Tülek, Bulgaristan, Fransa, İspanya ve İtalya'nın dünyada lavanta üretiminde önde gelen ülkeler olduğunu vurguladı.

    Türkiye'nin yılda yaklaşık 1 ton lavanta ihraç ettiğini, 5 ton da talep nedeniyle ithal ettiğini aktaran Tülek, yaklaşık 3 yıl içerisinde ülkenin kendi kendine yetecek seviyede lavanta üretebileceğini kaydetti.

    "Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak"

    Edirne'nin Orhaniye köyünde lavanta eken Selin Deniz de üretime iki yıl önce başladıklarını anlattı.

    Bu konuda en kaliteli üretimi yapmak için çok araştırma yaptığını vurgulayan Deniz, "Geleneksel ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini birleştirerek bu işe giriştik. Hedefimiz en kaliteli yağı çıkartmak. Ürettiğimiz bu yağ, yeni doğan bebeklerde dahi kullanılıyor. Hiçbir şekilde ilaçlı tarım yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Üretici Yasin Deniz ise 5,5 dönümlük arazide lavanta üretimi gerçekleştirdiklerini, hedeflerinin gelecek yıl 20 dönümlük arazide lavanta üretmek olduğunu söyledi.

      Kocası tarafından yaralanan kadın: "Bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var!"Çorum’da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Sakine B.'yi (30), 28 yerinden bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Muzaffer B.'nin (43) yargılanmasına devam ediliyor. Ölümden dönen Sakine B., "Beni bıçakladıktan sonra 'Hadi kalksana, bana tepki göstersene' gibi laflar söylüyordu. Eğer şimdi yaşıyorsam, havaya ateş eden kişiye hayatımı borçluyum. Hakim bey, 30 yaşındayım bedenimde yaşıma yakın bıçak darbesi var. Cezasını çeksin istiyorum" dedi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

      Son dakika... Eren Bülbül'ün yaptığı paylaşımın üzerinden 3 yıl geçti

      Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

      Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

      Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

      Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

      Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı

      Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'da sabah namazını kıldırdı

      Sıradaki Haber