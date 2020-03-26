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    HaberlerEkonomi Haberleri Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı
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    26.03.2020 - 03:08 | | AA

    Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı

    Gelen son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kolalı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puro ve sigarillonun ÖTV oranı ise yüzde 80'e çıkarıldı.

    Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı

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    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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