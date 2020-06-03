Konut alacaklar dikkat! Tarihi kampanya...

İnşaat sektörü koronavirüs nedeniyle düşen konut satışlarını tekrar canlandırmak için seferberliğe başlıyor. Önceki gün kamu bankalarının konut kredisinde faizi 15 yılda 12 ay ödemesiz aylık yüzde 0.64'e indirmesinin ardından bir hamle de Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO'dan geldi.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre hayata geçirdiği kampanyalarla sektörün öncüsü olan şirket,1-2 ay sürmesi planlanan "Hayallerinden vazgeçme Türkiye" isimli kampanyaya başlıyor.

26 PROJELİ KAMPANYA

Edinilen bilgilere göre vatandaş, Emlak Konut yüklenicilerinin projelerinden bugün konut aldığında ödemeye 24 ay sonra başlayacak. Şirket, bünyesindeki 13'ü tamamlanmış, 13'ü de inşa aşamasında olan toplam 26 projeyi dev kampanyaya dahil etti. Faiz indirimiyle birlikte hareketlenen konut sektörüne can suyu olacak kampanyada vatandaş alacağı konut fiyatının yüzde 80'i için kredi kullanacak. Kalan yüzde 20'lik ödeme için ise yüzde 5 peşinat verilecek. Geri kalan yüzde 15'lik kısım da üçüncü yılda ödemeye başlanacak. Faiz oranı ise 15 yıl vadede yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak.

Bugüne kadar birçok kampanya başlatarak elini taşın altına koyan Emlak Konut'un bugün başlattığı hamleyle birlikte, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi olması, durgunlaşan konut satışlarının canlanması ve diğer konut firmalarının da bu kampanyaya katılarak sektörü hareketlendirmesi bekleniyor.

10 BİN KONUT SATILACAK

Kampanyaya dahil olan 26 konut projesinde yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Niğde'de bulunan konutların fiyat aralıkları 400 bin ila 5 milyon arasında değişiyor. Örnek ödeme planına göre 400 bin liralık konut yüzde 10 indirimle 360 bin liraya gelecek. 360 bin liranın yüzde 5'i olan 18 bin TL peşin ödenecek. Yüzde 80'i olan 288 bin lira için aylık yüzde 0.79 faizle 15 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Bu kredinin aylık ödemesi 3 bin, toplam ödemesi ise 540 bin lira olacak. Geriye kalan yüzde 15'lik 54 bin lira da 24 ay sonra ödenecek.

TARİHİN EN UCUZ KONUT KREDİSİ HAMLESİ

Kamu bankaları öncülüğünde önceki gün başlatılan destek paketleri ile hanehalkı ve firmalar zor dönemlerinde bir nebze olsun nefes alabildi. Özellikle konut kredi paketi kapsamında sıfır konutlar için uygulanacak aylık yüzde 0.64 faiz oranı, bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mayıs 2013'te konut kredi faiz oranlarında görülen yüzde 0.69'un da altına inen bu oran, tarihin en düşük kredi faizi olacak.

400 BİN TL'LİK DAİRE İÇİN 2 YILDA 18 BİN TL

Liste fiyatı: 400.000 TL İndirim oranı: % 10 Satış fiyatı: 360.000 TL % 5 peşinat: 18.000 TL % 15 ara ödeme (24. Ayda): 54.000 Aylık taksit (25. Aydan itibaren 96 ay) : 4.291 Aylık taksit(25. Aydan itibaren 156 ay): 3.218 TL Aylık taksit(25. Aydan itibaren 18 ay): 3.003 TL

İŞTE DEV KAMPANYAYA KATILAN PROJELER

1- Başkent Emlak Konutları 2- Büyükyalı İstanbul 3- Evora Denizli 4- Gebze Emlak Konutları 5- 3. Etap Göl Panorama Evleri 6- İstmarina 7- Karat 34 8- Koordinat Çayyolu 9- Köy Zekeriyaköy 10- Niğde Emlak Konutları 11- Temaşehir Konya 12- Tual Adalar 13- Tual Bahçekent 14- Avangart İstanbul 15- Avrupark Hayat 16- Cer İstanbul 17- Düşler Vadisi 18- Ebruli Ispartakule 19- Evora İzmir 20- İdealist Cadde 21- Merkez Ankara 22- Nidapark İstinye 23- Nidapark Küçükyalı 24- Semt Bahçekent 25- Validebağ Konakları 26- Yeniköy Konakları İstanbul

FIRSATÇI FİRMALAR DESTEK PAKETİNE KATILAMAYACAK

Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketini hayata geçiren kamu bankaları, fırsatçıların önünü kesmek için önemli bir karar aldı. Kamu bankalarından yapılan açıklamada, finansman imkânını ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı bildirildi.

27 MAYIS SONRASI ZAM OLMAMALI

Açıklanan Sosyal Hayatı Destek, Tatil Destek, Taşıt Kredisi ve Konut Kredisi kredi paketleriyle yerli üretim yapan firmalara destek olunması ve firmalarla yapılacak anlaşmalar kapsamında müşterilerin ilgili sektörlerden alacağı ürün/hizmetleri uygun şartlarda finanse edebilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "27 Mayıs 2020 tarihinden itibaren fiyat artışı yapmış olan firmaların da ürün ve hizmet fiyatlarını artış öncesi seviyeye çekmeleri koşuluyla kampanyalara katılması mümkün olabilecektir" denildi.

KATILIM BANKALARI DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın önceki gün başlattığı 4 yeni finansman paketi kampanyasına, kamu katılım finans kuruluşları da katıldı. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan yapılan ortak açıklamaya göre, iki banka, "konut finansmanı", "taşıt finansmanı", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

BİRLİKTE BAŞARIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu katılım finans kuruluşlarının, normalleşme sürecinde hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçirdiklerini belirterek, "Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından iki katılım bankasının açıkladığı yeni finansman paketlerini değerlendiren Albayrak, "Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Albayrak, vatandaşları, açıklanan finansman paketlerini fırsata çevirmek isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda da uyardı.