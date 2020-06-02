Konut kredisi haberleri | Konut kredisi hesaplama - faiz oranları: Ziraat - Halkbank - Vakıfbank

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’dan yapılan ortak açıklamada şunlar denildi:

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar finansman kullandırılabilecektir. Finansman kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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KONUT KREDİSİ ZİRAAT BANKASI

Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL’ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL’dir (750 Bin TL dahil).

Konut Kredisi için; Bankkart, KMH, Talimat Ürünü, İnternet Bankacılığı zorunlu olup, BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üçüne sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.

Söz konusu krediden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir.

Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.

Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

KONUT KREDİSİ VAKIFBANK

Kampanya, sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerli olacaktır.



Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olacaktır.



Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır.



Müşterilerimizin tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecektir.

Çağrı Merkezi ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

444 0 724 no.lu VakıfBank Çağrı Merkezi numarasını arayarak 5- “Başvuru İşlemleri” menüsündeki 2- “Kredi Başvuru” seçeneğinden 1- “Konut Kredisi Başvurusu” menüsü aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz .

KONUT KREDİSİ HALKBANK



Sıfır veya ikinci el konut alımlarınızın finansmanına yönelik olarak 12 aya kadar ödemesiz dönemli “Avantajlı Konut Kredisi” Paketinden yararlanabilirsiniz.

Paket kapsamında; yeni(sıfır) ve ikinci el konutlar üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kredinizi kullanabilirsiniz.

Size özel avantajlı faiz oranları ile kullanabileceğiniz konut kredinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, %10’dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanabilirsiniz.

Avantajlı Konut Kredisi’nden her bir müşterimiz yalnızca bir kez faydalanabilecektir.

Tutar ve Ödeme Koşulları



Yeni(sıfır) konutlar için %0,64, 2. El konutlar için %0,74 faiz oranı ile 180 ay vadeye kadar, üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) azami 750 bin TL’ye kadar; diğer şehirlerde azami 500 bin TL’ye kadar kullanılabilecektir.

Örnek Ödeme Tablosu

Başvuru işleminizi şubelerden yapabilirsiniz.