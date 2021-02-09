Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki test sürüşleri 15 Mart'a kadar sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalarına 2012'de başlanan Konya-Karaman Hattı'nın 102 kilometrelik kesimi altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenleme işlerinin tamamlanmasının ardından elektrikli olarak işletmeye alındı.

Toplam uzunluğu 237 kilometre olan Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman Hattı'nın 102 kilometrelik kısmında dün Çumra İstasyonu'ndan başlatılan test sürüşleri, 15 Mart'a kadar sürecek.

Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi tamamlandığında, iki kent arasında seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Saatte 200 kilometreye uygun olarak inşa edilen demir yolunda, 1,8 milyon metreküp kazı, 1,7 milyon metreküp dolgu, 74 köprü ve menfez, 11 yaya alt ve üstgeçidi yapıldı.

Hatların bitirilmesiyle Konya-Adana arası seyahat süresinin 5 saat 50 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşürülmesi, günlük 34 çift tren olan hat kapasitesinin 3 kat artırılması ve Konya-Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanıyor.

Konya-Karaman-Ulukışla Hattı'nın diğer bölümü olan Karaman-Ulukışla kesiminde ise çalışmalar devam ederken, yüzde 73 fiziki ilerleme sağlandı.

Proje kapsamında, saatte 200 kilometreye uygun olarak 135 kilometre uzunluğundaki yeni demir yolu hattının yapımıyla 2 tünel, 12 köprü, 44 alt-üstgeçit ve 141 menfezin yapımı hedeflenirken, sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmaları devam ediyor.