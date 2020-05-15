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    HaberlerEkonomi Haberleri 'KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye kadar destek'
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    15.05.2020 - 10:01 | | Foreks

    'KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye kadar destek'

    KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye  kadar destek verecek. Düzenlemeyi duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi döneminde dijital dönüşümün öneminin bir kez  daha ortaya çıktığını belirtti.

    'KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye kadar destek'

    En az kaynakla, en kısa zamanda, en  ucuz ve hatasız üretim modelini bu süreçte uygulamanın önemini  vurgulayan Bakan Varank, “KOBİ’lerimizin deneyimsel öğrenme  tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları çok önemli. Bu nedenle
    KOSGEB olarak yeni bir destek kurguladık. Model fabrikalardan eğitim  alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim hizmeti  giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmını karşılayacağız.” dedi.

    ANKARA VE BURSA’DA AÇILMIŞTI

    KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak, yalın üretime  geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini  işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika  projesi hayata geçmişti. İlki Ankara’da ikincisi Bursa’da açılan Model Fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak  biliniyor.

    SAYI 14’E ÇIKACAK

    2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda bu  fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak  kurulacağı iller arasında yer alıyor. Devletin makroekonomik politikalarında yer bulan Model Fabrikalara KOSGEB’den de bir destek geldi. Bakan Varank, KOSGEB’in Model Fabrikalarda eğitim alan KOBİ’lere dönük desteğini anlatırken şunları  söyledi:

    DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Covid-19 salgını, tüm dünyada bir şok etkisi  yarattı. Bu şokun yansımaları yavaş yavaş azalmaya başlasa da her  alanda değişimlerin yaşanacağı bir dönem bizi bekliyor. Pandeminin  yaşandığı bu dönemde dijital dönüşümün önemi bir kez daha ortaya  çıktı. Artık, eğitimler uzaktan veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim  daha mümkün hale geliyor.

    DENEYİMSEL ÖĞRENME: Tüm bunlar olurken, en az kaynakla, en kısa  zamanda, en ucuz ve hatasız verimli bir üretim modelini geliştirmek de  çok önemli. İşte yalın üretim dediğimiz bu model ile pek çok teorik  kavram pratik ile buluşuyor. Model Fabrikalar, KOBİ’lerimizin  deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları  açısından çok önemli.

    EĞİTİM GİDERLERİ KARŞILANACAK: Bu nedenle Model Fabrikalarda  eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lere yönelik yeni bir  destek kararı aldık. KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’nda  üst limiti 70 bin TL olan Model Fabrika Desteği’ni kurguladık. Model  fabrikalardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin TL’ye  kadar olan kısmını karşılayacağız.

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