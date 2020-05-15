'KOSGEB, Model Fabrika’dan eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye kadar destek'

En az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelini bu süreçte uygulamanın önemini vurgulayan Bakan Varank, “KOBİ’lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları çok önemli. Bu nedenle

KOSGEB olarak yeni bir destek kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lerin eğitim hizmeti giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmını karşılayacağız.” dedi.

ANKARA VE BURSA’DA AÇILMIŞTI

KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak, yalın üretime geçmelerini teşvik etmek ve deneyimsel öğrenme prensiplerini işletmelerinde uygulamalarını mümkün kılmak amacıyla Model Fabrika projesi hayata geçmişti. İlki Ankara’da ikincisi Bursa’da açılan Model Fabrika, ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi olarak biliniyor.

SAYI 14’E ÇIKACAK

2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda bu fabrikaların sayısının 14'e çıkarılması hedefleniyor. İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri model fabrikaların öncelikli olarak kurulacağı iller arasında yer alıyor. Devletin makroekonomik politikalarında yer bulan Model Fabrikalara KOSGEB’den de bir destek geldi. Bakan Varank, KOSGEB’in Model Fabrikalarda eğitim alan KOBİ’lere dönük desteğini anlatırken şunları söyledi:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Covid-19 salgını, tüm dünyada bir şok etkisi yarattı. Bu şokun yansımaları yavaş yavaş azalmaya başlasa da her alanda değişimlerin yaşanacağı bir dönem bizi bekliyor. Pandeminin yaşandığı bu dönemde dijital dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıktı. Artık, eğitimler uzaktan veriliyor. Hizmetlere uzaktan erişim daha mümkün hale geliyor.

DENEYİMSEL ÖĞRENME: Tüm bunlar olurken, en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız verimli bir üretim modelini geliştirmek de çok önemli. İşte yalın üretim dediğimiz bu model ile pek çok teorik kavram pratik ile buluşuyor. Model Fabrikalar, KOBİ’lerimizin deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak yetkinlik kazanmaları açısından çok önemli.

EĞİTİM GİDERLERİ KARŞILANACAK: Bu nedenle Model Fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek KOBİ’lere yönelik yeni bir destek kararı aldık. KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’nda üst limiti 70 bin TL olan Model Fabrika Desteği’ni kurguladık. Model fabrikalardan eğitim alan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmını karşılayacağız.