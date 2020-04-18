Bayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GİB'in yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) fırsat bilip haksız fiyat artışı yapanlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Salgını fırsata çevirmek isteyen; bazı gıda maddeleri, hijyen ürünleri ile tıbbi malzemeler gibi ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanları Gelir İdaresi olarak yakından takip ettiklerine işaret eden Bayrakdar, mükelleflerin etkin takip edilmesi amacıyla Vergi İletişim Merkezi'nde yeni bir ihbar hattı (189) kurduklarını belirtti.

Bayrakdar, kurumsal web sayfaları "gib.gov.tr"den erişilebilecek şekilde "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye soktuklarını kaydetti.

"Usulsüzlük cezası kestik ve işlem yaptık"

Bayrakdar, bu kanallar aracılığıyla yaklaşık 8 bin 500 ihbar aldıklarını, vergi daireleri tarafından 4 binden fazla mükellefin de bu kapsamda tespit edildiğini belirterek, "Diğer taraftan vergi dairelerimizdeki denetim ekiplerimiz aracılığıyla gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve hijyen malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan 12 binden fazla mükellef nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetimler yaptık. Bu mükelleflerin 1158'ine usulsüzlük cezası kestik. 2 bin 153'üne, ilgili mevzuat kapsamında işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildirdik. Diğer taraftan incelemeye alınması gerek kişiler ise Vergi Denetim Kurulu'na bildirilmektedir." diye konuştu.