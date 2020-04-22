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    22.04.2020 - 11:08 | | AA

    Küçükbaş üreticilerinden kesim uyarısı

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kesim fiyatlarının gerilemesi ve bazı bölgelerde dişi kuzuların da kesime gönderilmesi gibi gelişmelerin hayvan varlığı açısından sorun yarattığını söyledi.

    Küçükbaş üreticilerinden kesim uyarısı

    Çelik, AA muhabirine Kovid-19 sürecinde sektör olarak yaşadıkları sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Koyun etinin daha çok restoranlarda satıldığını ya da piknik yapan ailelerin tercih ettiğini aktaran Çelik, restoranların kapatılmasının koyun etine talebi düşürdüğünü vurguladı.

    Çelik, salgınla mücadele sürecinde doğru beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Hayvansal ürünlerin özellikle kırmızı etin, insan sağlığı, bağışıklık sistemi ve dengeli beslenme üzerindeki etkisi artık bilinen bir gerçektir." dedi.

    Çelik, hayvan kesim fiyatlarının bölgesel olarak gerilediğine ve dövize bağlı olması nedeniyle yem fiyatlarının arttığına işaret ederek, "Kesim fiyatlarının gerilemesi ve bazı bölgelerde dişi kuzuların da kesime gönderilmesi, hayvan varlığımızın sürdürülebilirliği ve karlı hayvancılık açısından birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bu sürecin ortaya çıkmasında hastalığı bahane eden kişi ya da kuruluşların tespit edilmesi, dişi kuzu kesimlerinin önlenmesi gibi tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. Damızlık hayvan üreticilerinin bu süreçte desteklenmesi ve yem girdisinin sübvanse edilmesi sektöre can suyu olacaktır. Süt veren hayvanların kesime gönderilmesi, ülkemiz hayvancılığına çok büyük zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    Kovid-19 salgını nedeniyle fırsatçılık yapanların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine işaret eden Çelik, üretici ve tüketicinin birlikte kazanç sağlayacağı ortamın oluşturulmasını her zaman arzu ettiklerini aktardı.

    "Marketlerde fiyat düşmüyor"

    Çelik, bu süreçte yetiştiricinin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

    "Şu an yetiştiricilerimiz hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle hayvanlarını değerinden satamama gibi zorluklar yaşıyor. Kapalı olan hayvan pazarlarının haftanın iki günü de olsa açık tutulması yetiştiricilerimizin yararına olacaktır. Kuzu canlı ağırlık baskül fiyatı 26 liralardan 20-21 liralara geriledi. Yetiştiriciler mecburen hayvanlarını yok pahasına aracılara satmak zorunda kalıyor. Buna rağmen marketlerde ve kasaplarda fiyatlar düşmüyor. Dolayısıyla tüketici de mağdur oluyor. Neticede üretici ürününü düşük fiyattan satıyor, tüketiciler de pahalıya tüketiyor gibi bir manzarayla karşı karşıyayız." 

     

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