Kurbanlık ücretleri ne kadar 2020? Carrefoursa, Migros büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 tarihinde kutlanmaya başlanacak. Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşların gündeminde kurbanlık fiyatları yer alıyor. Zincir market mağazaları kurbanlık fiyatlarını paylaştı. Peki 2020 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık ücretleri nedir?

KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında, Türkiye’de 81 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın, insanımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla beraber bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik."

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2020?

BÜYÜKBAŞ

1/7 Büyükbaş kurbanlık en az 21 kg kemiksiz et

1.825,00 TL

KÜÇÜKBAŞ

Koç kurbanlık en az 12 kg kemikli et: 1.445 TL

Koç kurbanlık en az 16 kg kemikli etÇ 1585 TL

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş kurbanlık hisse paketi: En az 20 kg kemiksiz et 1/7 hisse 2.ve 3.gün teslimat 1.690 lira

Kıvırcık koç kurban paketi: En az 18 kilo 2.3.ve 4.gün teslimat 1.590 lira