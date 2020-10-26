Küresel markaları kadınlar çıkaracak

Kadın girişimcilerin markalaşmalarının sağlanması, kültürel ögeleri taşıyan ürünlerin tasarlanması, sergilenmesi ve pazarlanmasına katkıda bulunulması, yurt dışında bilinen global bir marka oluşturularak katma değeri yüksek ürünlerle ihracat yapılmasına destek olunmasını hedefleyen ‘Yükselen Markalar’ projesi başladı.

Proje, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) liderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birliğinde hayata geçirildi.

655 kadın girişimcinin başvurduğu projeye, katılım koşullarını sağlayan ve kendi ürünlerini üreterek satış yapmaya başlamış 416 kadın girişimci kabul edildi. 416 kadın girişimci, ağırlıklı olarak moda, tekstil, tasarım, kozmetik, bakım ürünleri, kültürel ögeleri yansıtan ürünler ile gıda ürünleri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Proje kapsamında, katılımcılara alanlarında uzman iş insanları tarafından eğitimler veriliyor. Ayrıca, eğitimlerin tamamlanmasıyla belirlenen sektörlerde katılımcılara çeşitli mentorluk hizmetleri verilmesi hedefleniyor.

Yeni bir aşama

Programa katılan eğitmenler, sektörlerindeki bilgi ve tecrübelerini proje boyunca eğitimler, atölye çalışmaları, çalıştaylar, paneller gibi organizasyonlar ile katılımcılara aktarmayı sürdürecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ‘Yükselen Markalar’ projesine ilişkin AA’ya yaptığı açıklamada, proje ile üretimin içindeki kadın girişimcilerin yeni bir aşamaya taşınarak markalaşmalarının hedeflendiğini, kadın girişimcilerin yenilikçi, rekabetçi ve öncü olduğunu söyledi.

Hatice Güner Kal başkanlığındaki İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Avdagiç, şimdi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin de paydaş olarak içinde bulunduğu Yükselen Markalar projesiyle üretimin içindeki kadın girişimcileri yeni bir aşamaya taşıdıklarını kaydetti.

E-ticaretten gastronomiye

Projeyle kadınların, zaten sahip oldukları girişimci özelliklerini keşfetmelerine aracı olduklarını aktaran Avdagiç, şunları söyledi:

“Girişimciler, yenilikçi, risk almayı bilen, öncü ve rekabetçi düşünceye sahiptir. Bu özellikler kadınlarda mevcut. Bize düşen bu niteliklerin ortaya çıkmasını temin etmek. Bunu Yükselen Markalar projesiyle yapıyoruz. Gerekli niteliklere sahip ürünlerini, hak ettikleri küresel değere kavuşturuyoruz.

Bunları, uzman ve akademisyen eğitmenlerimizle birlikte yapacağız. Onlar bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşacak. Böylece girişimciliğin temel hareket ettiricisi olan, ‘nasıl yapılacağına’ dair etkin bir aktarım gerçekleşecek.”

‘Kararlılar...’

Markalaşmadan pazarlamaya, elektronik ticaretten kozmetik ve gastronomiye kadar birçok başlıkta 60’tan fazla uzmanın proje kapsamında eğitim vereceğini bildiren Avdagiç, eğitimlerin Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin altyapısıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Avdagiç, pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen projeye 655 kişinin başvurmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, “Kadınların iş dünyasında öncü olmaya kararlı ve istekli olduğunu gösteriyor” dedi.