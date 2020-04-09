Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir

Raporun bulgularını, "Bu durumdan kaçınmak mümkün görünmüyor" diye yorumlayan WTO Başkanı Roberto Azevedo, yaşanan sağlık krizi ortamında önceliğin bu konuya verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu vurguladı.

WTO'nun yayınladığı son raporda, bu yıl dünya ticaretindeki daralmanın yüzde 13-32 arasında olacağı öngörüldü, buna karşılık 2021 yılında toparlanma öngörüldü.

Raporda, bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-32 arasında geniş bir aralık verilmesinin, daha önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin öngörülememesinden kaynaklandığı belirtildi.

WTO raporunda, salgının ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına bağlı olarak 2021 yılında yüzde 21-24 arası bir toparlanma beklendiği belirtildi.