MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Küresel yatırımlar masaya yatırılacak
ABONE OL
25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Küresel yatırımlar masaya yatırılacak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), uluslararası yatırım dünyasından isimleri Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde bir  araya getirecek.

Küresel yatırımlar masaya yatırılacak

YASED, 40’ıncı yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde buluşturacak. 7 Aralık’ta başlayacak ve 5 gün sürecek Uluslararası Yatırım Zirvesi, küresel yatırım ortamının öne çıkan isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalar ile alanında gerçekleşen zirvelerinden biri olacak.

Tedarik zincirleri

YASED Başkanı Ayşem Sargın, “5 gün sürecek zirvemizin her günü yatırım dünyası için önemli bir temayı ele alacak, bu  temaya ilişkin önemli isimleri bir araya getirecek. Böyle bir dönemde küresel yatırımcıları bir araya getirmek ve gelecekteki uluslararası yatırımlar için değişen manzarayı konuşmak istedik. YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde üst düzey devlet temsilcileri, çok uluslu ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve fütüristler bir araya gelerek, karşılaşacağımız zorlukları, küresel tedarik zincirlerini, dijitalleşmeyi, etki yatırımlarını ve girişimci ekosistemini yorumlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarından üst düzey yetkililerin konuşmaları ile başlayacak. YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi’nin ilk gün ana teması “Uluslararası Doğrudan Yatırımların Geleceği” olacak. Zirvenin ikinci gününün teması “Küresel Tedarik Zincirleri” olarak belirlendi.

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Sıradaki Haber