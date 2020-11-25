Küresel yatırımlar masaya yatırılacak

YASED, 40’ıncı yılında dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarını ilk defa düzenleyeceği Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde buluşturacak. 7 Aralık’ta başlayacak ve 5 gün sürecek Uluslararası Yatırım Zirvesi, küresel yatırım ortamının öne çıkan isimlerinin katılacağı panel ve konuşmalar ile alanında gerçekleşen zirvelerinden biri olacak.

Tedarik zincirleri

YASED Başkanı Ayşem Sargın, “5 gün sürecek zirvemizin her günü yatırım dünyası için önemli bir temayı ele alacak, bu temaya ilişkin önemli isimleri bir araya getirecek. Böyle bir dönemde küresel yatırımcıları bir araya getirmek ve gelecekteki uluslararası yatırımlar için değişen manzarayı konuşmak istedik. YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde üst düzey devlet temsilcileri, çok uluslu ve uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve fütüristler bir araya gelerek, karşılaşacağımız zorlukları, küresel tedarik zincirlerini, dijitalleşmeyi, etki yatırımlarını ve girişimci ekosistemini yorumlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Kamu kurumlarından üst düzey yetkililerin konuşmaları ile başlayacak. YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi’nin ilk gün ana teması “Uluslararası Doğrudan Yatırımların Geleceği” olacak. Zirvenin ikinci gününün teması “Küresel Tedarik Zincirleri” olarak belirlendi.