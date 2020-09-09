Kuru üzüm fiyatları ne kadar 2020? İşte kuru üzüm fiyatları ile ilgili detaylar...

Kuru üzüm fiyatları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Borsası’nda gerçekleştirilen kuru üzüm ve kuru incir ilk alım töreninde kuru üzüm fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Peki kuru üzüm fiyatları ne kadar 2020?

KURU ÜZÜM FİYATLARI NE KADAR 2020?

Bakan Pakdemirli, Ağustos’ta açıklanan kuru üzüm fiyatlarını hatırlatarak, “27 Ağustos’ta kuru üzüm fiyatlarını 12 buçuk lira olarak açıkladık. Tekrar ediyorum ve altını çizerek söylüyorum, bu yıl kuru üzüm fiyatını 12 buçuk liranın altına düşürmeyeceğiz” dedi.