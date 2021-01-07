Kuyumcularla sevgilileri taksit ayırdı

Hediye seçenekleri arasında takı alımının ‘yok denecek kadar az’ olduğunu belirten kuyumcular, 14 Şubat Sevgililer Günü için de endişeli. Mağazaların yıllık satışının neredeyse yüzde 20’sinin bu tarihte yapıldığını anlatan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, taksit sınırlarının yeniden ele alınmasını beklediklerini dile getirdi. Atayık, Sevgililer Günü’nün aynı zamanda düğünlerin başlayacağı bahar ve yaz aylarına yakın olduğu için de alışverişleri artırdığını hatırlatırken, “Ama şimdi durum değişti. Pandemi süreciyle birlikte zaten kuyumcular zor durumdaydı, şimdi daha da zorlaştı. Yılbaşı hediye süreci bu gölgede verimsiz geçerken, kuyum sektörü için önemli olan Sevgililer Günü döneminin de benzer bir tablo ile sonuçlanmasını bekliyoruz. Taksit sınırı yükseldiği an alışverişlere anında yansımasını görüyoruz. Taksit azaldığında ise yine anında alışveriş erteleniyor” dedi.



Kredi vade sınırları ve kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde yapılan değişiklikler ile basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirilmişti. Şubat 2014’te kuyum alışverişlerinde kredi kartına taksit yasaklanmış, 27 Mart 2019’da ise kredi kartına 4 taksite yeniden izin çıkmıştı. Ekim 2019’da ise taksitlendirme süresi 4 aydan 8 aya çıkarılmıştı.



Stoklar elde kaldı



Mustafa Atayık, salgın tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasını da hatırlatırken, aynı zamanda ertelenen nişan, düğün, sünnet düğünü gibi pek çok etkinliğin de kuyum alışverişini en aza indirdiğini söyledi. Yurt dışı ve yurt dışı fuarların da bu dönemde iptal edildiğini anlatan Atayık, “Stoklar elimizde kaldı. Tüm bunlar nedeniyle biz taksitin geçici süre 12 aya çıkarılmasını talep etmiştik” diye konuştu.

Yatırım için alınan, yani Darphane tarafından basılan gram, çeyrek gibi türde altınlarda zaten taksit olmadığını vurgulayan Atayık, “Taksit, takı türü altınlar için değişti. Yani bizim istihdam sağladığımız, geçim sağladığımız alandan bahsediyoruz. 6 bin üretici, 35 bine yakın mağaza ve 300 bin kişiye yakın istihdam var” dedi.



Büyük alımlarda senet öne çıkıyor



Satışların olumsuz seyrettiği bir diğer sektör mobilya. Mobilyada özellikle fabrikasyon tarafında satışların yüzde 70’e yakını taksitle yapılırken, şimdi düğün alışverişi gibi büyük alımların senetli yapılmaya başlandığı ifade ediliyor. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, mobilya alışverişlerinin hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle düştüğünü, talebin ertelendiğini söyledi. Gürcan, “Sokağa çıkma kısıtlamaları bittiği zaman tahminimiz o ki mobilya satışları, taksit sayıları az olsa da hızlanacaktır. Taksit sınırı nedeniyle senede dönüş özellikle büyük mobilya alımlarında olacaktır. İlerleyen günlerde bunu daha iyi gözlemleyeceğiz” dedi.



Kredi kartlarında taksit süresi, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürülmüştü.



MODOKO Başkanı Koray Çalışkan ise, “MODOKO’da 300 firma var. Bunlar genelde 2 ila 6 ay arasında taksit seçeneğinde bulunuyorlar ya da nakit alımlarda iskonto seçeneğini sunuyorlar müşterilerine. Biz genellikle hafta sonu iş yapan bir yapıya sahibiz. Çünkü ailece hafta sonu gezmeye çıkılıp tüm aile bireylerinin fikriyle mobilya alınıyordu. Tabii bu anlamda bir kaybımız var” dedi.