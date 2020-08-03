Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi, kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼ giriÅŸimcisi Meri Taksi Deveciyan, Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ktisat FakÃ¼ltesi Pazarlama Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SÃ¼phan NasÄ±r ve Ä°stanbul Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Pazarlama Ana Bilim DalÄ± Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi YiÄŸit Yurder tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve TÃ¼rkiyeâ€™de bir ilk niteliÄŸi taÅŸÄ±yan kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ilk araÅŸtÄ±rma kitabÄ± "Kuyumculuk SektÃ¶rÃ¼nde Ä°ÅŸletmelerin Pazar OdaklÄ± Stratejilere YÃ¶nelik TutumlarÄ±", Ä°KO YayÄ±nlarÄ±'ndan Ã§Ä±ktÄ±.

559 yÄ±ldÄ±r KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± bÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steren ve KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± ekolÃ¼yle dÃ¼nyada ismini duyuran kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼, "Kuyumculuk SektÃ¶rÃ¼nde Ä°ÅŸletmelerin Pazar OdaklÄ± Stratejilere YÃ¶nelik TutumlarÄ±" adlÄ± kitapla akademik bir araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nÄ±n konusu oldu.

Kitapta, baÅŸ dÃ¶ndÃ¼ren teknolojik geliÅŸmelere raÄŸmen kuyumculukta geleneksel olarak "usta-Ã§Ä±rak" iliÅŸkilerinin halen sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, artan rekabetle birlikte firmalarÄ±n mÃ¼ÅŸteri memnuniyetine verdiÄŸi Ã¶nemin arttÄ±ÄŸÄ±, son yÄ±llarda fiyat indirimleri nedeniyle sektÃ¶rde haksÄ±z, yÄ±kÄ±cÄ± ve acÄ±masÄ±z bir rekabetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ele alÄ±nÄ±yor.

Anadolu topraklarÄ±nda 6 bin yÄ±llÄ±k kÃ¶klÃ¼ bir mirasÄ±n temsilcisi olan TÃ¼rk kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼, Ä°stanbul'un fethinin ardÄ±ndan merkez olarak seÃ§tiÄŸi KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±'da halen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°KO BaÅŸkanÄ± Mustafa AtayÄ±k Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ã§Ä±karÄ±lan araÅŸtÄ±rma kitabÄ±nda, kuyumculukta 559 yÄ±l Ã¶nce olduÄŸu gibi mesleÄŸin babadan oÄŸula geÃ§tiÄŸi ve geleneksel olarak Ahilik kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle usta-Ã§Ä±rak eÄŸitim tarzÄ±nÄ±n da devam ettiÄŸi vurgulandÄ±.

Rekabet ve mÃ¼ÅŸteri odaklÄ±lÄ±k seviyeleri mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±

AraÅŸtÄ±rma kitabÄ±yla KapalÄ±Ã§arÅŸÄ± ve Ã§evresinde faaliyet gÃ¶steren Ã¼reticilerin sektÃ¶rdeki deÄŸiÅŸime, yeni Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirme ve farklÄ±laÅŸtÄ±rmaya, teknolojik deÄŸiÅŸime, rekabete ve ekonomik bÃ¼yÃ¼meye yÃ¶nelik tutumlarÄ±yla birlikte pazar, rekabet ve mÃ¼ÅŸteri odaklÄ±lÄ±k seviyeleri mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SektÃ¶rden 1.019 kiÅŸiyle yapÄ±lan anketin Ã§arpÄ±cÄ± sonuÃ§larÄ± da kitapta yer alÄ±yor. Anketten Ã§Ä±kan en dikkati Ã§ekici sonuÃ§lardan biri; mesleÄŸin halen babadan oÄŸula geÃ§mesi, mesleÄŸe giriÅŸin tanÄ±dÄ±k referansÄ± vasÄ±tasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, teknoloji nedeniyle seri Ã¼retime raÄŸmen usta-Ã§Ä±rak iliÅŸkisinin sÃ¼rmesi oldu.

Kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 56,2'si iÅŸlerini tanÄ±dÄ±klar, yÃ¼zde 34,7'si de aile aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla buluyor.

SektÃ¶r mensuplarÄ±, genel olarak ortaÃ¶ÄŸretim ve lise mezunu. Ã–zellikle Ã¼retim alanÄ±nda sektÃ¶re giriÅŸlerin erken yaÅŸta Ã§Ä±raklÄ±kla baÅŸlamasÄ±ndan dolayÄ± farklÄ± alanlarda deneyim sahibi Ã¼niversiteli Ã§alÄ±ÅŸan, giriÅŸimci sayÄ±sÄ± hala az.

Fiyat bazlÄ± acÄ±masÄ±z rekabet

Firmalar arasÄ±ndaki fiyat rekabetinin piyasa dengelerini negatif etkilediÄŸi belirtilen kitapta, kuyumcular, meslekteki rekabetin yoÄŸun/acÄ±masÄ±z olduÄŸunu Ã§ok aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde dile getiriyor. SektÃ¶rde rekabet yoÄŸunluÄŸunun dayandÄ±ÄŸÄ± en temel nokta, fiyat bazlÄ± rekabet olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Ankete katÄ±lan kuyumcularÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±, satÄ±ÅŸ ve pazar payÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in karlÄ±lÄ±ktan Ã¶dÃ¼n verebileceklerini ve fiyat indirimleri yapabileceklerini belirtiyor.

e-ticaretin Ã¶nemi arttÄ±

Kitapta, kuyumcularÄ±n internet kullanÄ±mÄ± ve e-ticarete dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da ele alÄ±ndÄ±.

Kuyumcu firmalarÄ±nÄ±n interneti daha Ã§ok yeni Ã¼rÃ¼n araÅŸtÄ±rmasÄ± iÃ§in kullandÄ±klarÄ±, markalarÄ±n/iÅŸletmelerin iletiÅŸim ve tanÄ±tÄ±m faaliyetleri iÃ§in internet ve sosyal aÄŸlardan yararlandÄ±klarÄ±, yeni alÄ±cÄ±lara ve tedarikÃ§ilere ulaÅŸmak iÃ§in internetten faydalanmakta olduklarÄ± ve diÄŸer unsurlara gÃ¶re daha az olmakla beraber internet kanalÄ±nÄ± satÄ±ÅŸ yapmak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

SektÃ¶re yol gÃ¶sterecek

Ä°KO BaÅŸkanÄ± Mustafa AtayÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, "Made in Turkey" markasÄ±nÄ± dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde temsil eden TÃ¼rk kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼ksek katma deÄŸerli Ã¼retimi, kalite ve ustalÄ±ÄŸÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirdiÄŸini belirtti.

AtayÄ±k, Ä°KO YayÄ±nlarÄ±'nÄ±n 4. yayÄ±nÄ± olan "Kuyumculuk SektÃ¶rÃ¼nde Ä°ÅŸletmelerin Pazar OdaklÄ± Stratejilere YÃ¶nelik TutumlarÄ±" adlÄ± araÅŸtÄ±rma kitabÄ±ndan Ã§Ä±kan sonuÃ§larÄ±n, sektÃ¶rÃ¼n geleceÄŸinin inÅŸasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu eserle ortaya Ã§Ä±kan kÄ±ymetli veriler, kÃ¼resel dÃ¼nyada kuyumculuk sektÃ¶rÃ¼ndeki iÅŸletmelerin deÄŸiÅŸime ayak uydurup yeni stratejiler geliÅŸtirmesinde yol gÃ¶sterici olacaktÄ±r. Bu eserin daha Ã§ok meslektaÅŸÄ±mÄ±za ulaÅŸmasÄ± iÃ§in elektronik yayÄ±n olarak yayÄ±mlamanÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Bu vesileyle sektÃ¶r iÃ§erisinde yÄ±llarÄ± alan bir Ã§alÄ±ÅŸma ve yoÄŸun emekle bu eserin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlayan deÄŸerli yazarlarÄ±mÄ±z Prof. Dr. SÃ¼phan NasÄ±r, Meri Taksi Deveciyan ve Dr. YiÄŸit Yurder'e teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."

Elektronik yayÄ±n olarak hazÄ±rlanan araÅŸtÄ±rma kitabÄ±na Ä°KO'nun kurumsal web adresi; www.iko.org.tr'den Ã¼cretsiz ulaÅŸÄ±labilir.