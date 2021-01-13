KVKK, WhatsApp’ı mercek altına aldı

KVKK, incelemede, yapılacak aktarımın mevzuata aykırı olup olmadığını, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediğini mercek altına alacak.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen şartlardan birinin mevcut olması gerektiği anlatılan açıklamada, bu şartların bulunmadığı durumlarda kişisel verilerin ancak ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle işlenebileceği aktarıldı.

Kanunda yer alan ‘açık rıza’nın kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteğiyle hukuka uygun şekilde onay vermesi anlamını taşıdığı belirtilen açıklamada, verilen açık rızanın geri alınabileceği ifade edildi. Açıklamada, geri alma beyanının veri sorumlusuna ulaşınca hüküm doğurduğu belirtildi.

Açık rıza alınmalı

Açıklamada, şöyle denildi:

“Kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden alınan açık rıza, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri sürülemeyecektir. Verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve işlenme amacıyla bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine uygun olarak işlenmesi, hangi kişisel verilerin, hangi amaçla kime aktarılacağı hususlarında gerekli bilgilendirmenin yapılmış olması gerekmektedir.”

İncelemede nelere bakılacak?

Açıklamada, incelemede kişisel verilerin WhatsApp Inc tarafından işlenmesine ve yurtdışında yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına ilişkin açık rıza alınması konusunda ön değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Bu durumun hukuka uygunluğu, güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı ve yurtdışına aktarımın kanuna uygunluğunun incelendiği kaydedildi.

WhatsApp ne talep ediyor?

KVKK’nın açıklamasında, WhatsApp Inc tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda “rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine” dair kullanıcılara bilgilendirme yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bilgilendirme metninde yönlendirme yapılan Gizlilik Politikası’nda ise kişisel verilerin WhatsApp Inc tarafından hizmet aldığı ve hizmet verdiği şirketler ile diğer üçüncü taraf veri sorumluları gibi net olarak belirli olmayan taraflara teknik destek, araştırma, pazarlama, anket gibi amaçlarla aktarılacağı belirtildi.