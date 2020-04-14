KYK borçları ertelendi mi? KYK kredi borçları kaç ay ertelenecek?

KYK borçları ile ilgili detaylar gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan vekili Mehmet Muş,15 maddeden oluşan yeni tedbir önerilerini bugün Meclis' vereceklerini açıkladı. Muş'un açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar arasında KYK borçları da yer aldı. Peki KYK borçları ertelendi mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaştı.

KYK BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Muş, "Düzenlemeyle, Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesine imkan tanınacak." ifadelerini kullandı.