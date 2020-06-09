Libya’da 7 saha radarda

Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 6 sondajı tamamladığını ve “Yavuz” sondaj gemisinin Selçuklu-1 lokasyonunda yedinci sondaja devam ettiğini söyledi.



Cezayir sırada...

Doğu Akdeniz’de TP’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden aldığı ruhsat alanlarındaki çalışmaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin TP’ye verdiği ruhsat alanlarında da sondaj yapıldığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

“Libya ile yapılan mutabakat kapsamında ise 7 ruhsat alanı belirledik. TP geçtiğimiz haftalarda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederek burada petrol arama ve üretim faaliyeti için izin istedi. Yasal bir prosedür var, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan süreci devam edecek.



Sonrasında başka başvuran olmazsa, TP bu alanda da petrol aramalarına başlamış olacak ve 3-4 ay içinde önce sismik aramaları yapacağız, veriler değerlendirildikten sonra da lokasyon belirleyeceğiz. Bu mutabakatla Doğu Akdeniz’in batı kısmında sınırı da netleştirmiş olduk.”

Dönmez, Libya’nın istikrar ve güvenliğe kavuşmasının öncelikli olduğunu belirterek, “Her iki ülkenin lideri de doğal gaz ve petrol aramalarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi görüşlerini beyan etmişlerdi. Altyapı ve üstyapıda birçok işler de olacak.

Müteahhitlerimiz o bölgeye alışık. Şu anda 2 büyük elektrik üretim santralinin inşası bizim 2 büyük özel firmamamıza ait. Onlar da bu süreç tamamlanır tamamlanmaz devrey alınma aşamasına geldi” açıklamasında bulundu.



TP’nin yakın coğrafyada petrol arama ve üretimi yapan güçlü bir oyuncu haline geldiğini ifade eden Dönmez, salgın sürecinden önce Cezayir ile de planlanan bir çalışma olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



Dönmez TP’ye ait “Fatih” sondaj gemisinin Karadeniz’deki sondajına temmuz ortasında başlayacağını da anımsattı.





Fatih Karadeniz’e hazırlanıyor

Karadeniz’deki ilk sondaj için Trabzon Limanı’na demir atan Fatih Gemisi’nin, İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin montajı sürüyor. 550 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu’nda başlayacak.