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    HaberlerEkonomi Haberleri Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak
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    01.04.2020 - 13:20 | | AA

    Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak

    Alman hava yolu firması Lufthansa, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa süreli çalışma ödeneğine başvururken, bunun toplamda 87 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.

    Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak

    Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesinden sonra mart ve nisan için şirketin, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduğu belirtildi.

    Kısa süreli çalışmanın şirketin dünya genelindeki toplam 87 bin çalışanını kapsayacağı bildirildi.

    Swiss International, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa'nın toplam 138 bin çalışanı bulunuyor. Uçuşların iptal edilmesinden sonra Lufthansa, 760 uçağından yaklaşık 700'ünü yere indirmişti.

    Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabileceğini belirtmişti. 

    İletişim Başkanı Altun: 'Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.
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