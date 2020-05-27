Lufthansa Denetleme Kurulu "kurtarma paketi" kararını erteledi

Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih hava alanlarındaki üçte iki pazar payına sahip olduğu değerli kalkış ve iniş haklarından feragat etmesini istiyor.

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun talebinin Lufthansa'nın Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağı belirtildi.

Lufthansa Denetim Kurulu’nun Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF) onayladığı kurtarma paketini şirketin borçlarını ödemek için tek uygun alternatif olarak görmeye devam ettiğine yer verilen açıklamada, “Olası alternatif senaryoların yanı sıra, şirket üzerindeki ekonomik etkisi ve istikrar önlemlerinin geri ödeme planı yoğun bir şekilde analiz edilmelidir." ifadesine yer verildi.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu WSF, 25 Mayıs’ta Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar avroluk bir kurtarma paketini onaylamıştı.