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    HaberlerEkonomi Haberleri Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak
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    05.05.2020 - 03:58 | | AA

    Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak

    Afrika'nın en fakir ülkeleri arasında olan Malavi, yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) 9 milyon dolar borç almayı kabul etti.

    Malavi, IMF'den 9 milyon dolar borç alacak

     

    IMF Müdür Yardımcısı Tao Zhang, yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını Malavi'de ciddi bir etkiye sahip ve acil bir ödeme dengesine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

    Malavi hükümetinin Kovid-19'un etkisini kırmak için yeterince çaba gösterdiğine dikkati çeken Zhang, "Malavi'de ekonomiyi canlandırmak ve halkı desteklemek için sağlık, sosyal yardım ve tarım, kalkınma dahil farklı alanlarda adım atılıyor." dedi.

    Devlet Başkanı Peter Mutharika, virüse karşı alınan önlemlerden etkilenen ailelere aylık 35 bin Malavi kvaçası (47 dolar) ödeme yapılacağını duyurmuştu.

    Yaklaşık 19 milyon insanın yaşadığı Malavi'de 41 kişide Kovid-19 tespit edilirken üç kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandıSağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 15 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 166'ya yükseldiğini bildirdi.
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