Mali müşavirler vergi sisteminde reform yapılmasını talep etti

Kartaloğlu, AA muhabirine, gelecek hafta kutlanacak Vergi Haftası dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, tüm dünyanın ve Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık ve ekonomi üzerinde yarattığı tahribattan dolayı zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Bu zor dönemin kamu mali dengesindeki bozulmanın asgari düzeye indirilerek atlatılması gerektiğini vurgulayan Kartaloğlu, şöyle konuştu:

"Kamu mali dengesinin iki ayağı olan gelir ve giderleri, günümüz koşullarına göre reforma tabi tutmalıyız. Türk vergi sistemi, ge­lişmiş ülkelerin vergi sistemlerine kıyasla toplanan vergilerin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının düşük olduğu ve vergi gelirlerinin dolaysız vergilerden ziyade dolaylı vergi­lere dayandığı bir görünüme sahiptir. Bu yapısıyla Türk vergi sistemi, vergi adaletini sağlayamamaktadır. Vergi ödeyen mükellefler, ödediklerinin fazla olduğunu belirtirken, diğer yandan ödenen vergilerin GSYH'ye oranının diğer ülkelere kıyasla düşük olması, çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. Vergi adaletinin bozulmuş olması ve kayıt dışı ekonominin varlığı bu çelişkinin temel unsurunu oluşturuyor."

Kartaloğlu, Türkiye'de vergi gelirlerinin yüzde 70'inin dolaylı vergilerden elde edildiği bilgisini vererek, "Dolaylı vergilerin mükelleflerin ödeme gücünü ihmal ettiği ve bu nedenle de vergi adaletini zedelediği genel kabul gören bir yaklaşımdır. Vergi sistemimizin sade, anlaşılabilir bir yapıda olması, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygun olması ve vergi adaletinin sağlanması temel beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

"Vergi kayıp ve kaçağını asgari düzeye indirebiliriz"

Kayıt dışı ekonominin ise bir taraftan rekabet eşitsizliğine, diğer taraftan vergi ödeyenlerin yüklerinin daha da ağırlaşmasına sebep olduğuna dikkati çeken Kartaloğlu, "Bu sorunun çözümü, öncelikle vergi sisteminin sade, anlaşılabilir bir yapıya sahip olmasına, vergi yasalarının hukukun genel kurallarına uygunluğuna ve vergi adaletinin olduğu bir sistemin varlığına bağlıdır. Bu sistem ancak köklü bir reform süreciyle sağlanabilir. Belge ve kayıt düzenini tüm mükellef grupları için zorunlu hale getirerek, vergi kayıp ve kaçağını asgari düzeye indirebiliriz. Kayıp ve kaçağı teşvik eden, vergi sistemimizi bozan düzenlemeleri kaldırmamız gerekiyor. Bu nedenle TÜRMOB'un çeşitli platformlarda ortaya koyduğu görüşler de dikkate alınarak, daha adil bir vergi sisteminin oluşturulması ve vergi yükünün gelir elde eden bütün kesimlere daha adil olarak dağıtılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu, kamusal hizmetlerin niteliği ve kalitesinin artmasının, vergiye karşı direnci azaltacak en önemli unsur olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Adil bir vergi sistemiyle toplanan vergilerin vatandaşa hizmet olarak dönmesi, toplumda vergi bilincinin artmasını sağlayacaktır. Türkiye'de muhasebe mesleğini temsil eden ve ülkemizin en saygın meslek örgütlerinden biri olan TÜRMOB, ülkemizin hukuk sisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yapmayı ve ilgili tüm alanlarda öneriler sunmayı kamusal görev kabul etmektedir. TÜRMOB, 120 bini aşkın üyesiyle ülkemizde işletmelerin, ekonominin ve kamu maliyesinin vazgeçilmezidir. Meslek mensupları verdikleri hizmetlerle işlemlerin kayıt altına alınması noktasında işletmelerimize değer katarken, ilgili kamu otoriteleri ile işletmeler arasında köprü görevi de görmektedirler. Temsilcisi olduğumuz meslek mensuplarının sorunlarının yanı sıra ülkemizin vergi ve sosyal güvenlik sistemi ile paydaşı olduğumuz muhatap kurumlarımıza ilişkin iyileştirmeye açık reform alanları konusunda katkı sunmaktan memnuniyet duyarız."