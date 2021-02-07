Marka Sorgulama: Tpe Patent Ve Başvuru Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?



Marka, sizin ürününüzü en iyi şekilde ifade edecek olan etkenlerden birisidir. Marka sorgulama işlemi yapmak için ise birçok alternatif site bulunmaktadır. Böylece hem mevcut olarak bulunan markaları sorgulayabilir hem de inceleyebilirsiniz.



Marka Sorgulama

● Marka sorgulama işlemi yapmak için tercih edebileceğiniz birçok site bulunmaktadır.

● Siz de ürününüz için bir marka oluşturacağınız zaman öncesinde mevcut olan markalar arasında inceleme yaparak sizin kullanmak istediğiniz markanın olup olmadığına dair bilgi edinebilirsiniz.

● Ürününüzü ifade edecek olan ve seçtiğiniz marka duyulduğu zaman vereceğiniz hizmeti anlatan bir özelliği bulunması gerekmektedir.

● Hem marka hem de patent işlemleri için ihtiyacınız olan her türlü başvuru ve sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

TPE Patent ve Başvuru Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?​​​​​​

● Bir marka oluşturmak için öncelikli olarak TPE yani Türk Patent Endüstrisine bir başvuruda bulunmanız gerekecektir.

● https://epats.turkpatent.gov.tr/run/TP/EDEVLET/giris linkini kullanarak patent ve marka başvurusunda bulunabilirsiniz.

● Giriş yapabilmeniz için ve başvuru da bulunabilmek için öncelikli olarak e-devlet şifrenizi bilmeniz gerekmektedir.

● https://online.turkpatent.gov.tr/trademark-search/pub/trademark_search linkini kullanarak ise marka araştırma ile ilgili öğrenmek istediğiniz bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz.

● Patent sorgulaması yapmak için de birçok site bulunmaktadır.

● Bilgilere https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/ adresi üzerinden kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

● Hem başvuru süreci için hem de sonrasında sorgulama yapmak için ihtiyacınız olan bilgilere kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.