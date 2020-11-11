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11.11.2020 - 08:59 | | AA

Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak

Marmaray, Başkentray ve YHT hatlarındaki muhtelif alanların reklam amaçlı işletilmek üzere kiralanması için ihaleye çıkılacak.

Marmaray, Başkentray ve YHT reklam alanları ihaleyle kiralanacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığı Merkez Taşınmaz İhale Komisyonu Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, TCDD'ye ait Halkalı - Gebze arası Marmaray hattında 43 istasyonda 3 bin metrekare, İstanbul - Ankara - Konya Yüksek Hızlı Tren hattında 9 istasyonda 250 metrekare, Sincan - Kayaş arası Başkentray hattında (ATG Gar hariç) 24 istasyonda 250 metrekare olmak üzere toplam 3 bin 500 metrekare alan reklam amaçlı işletilmek üzere yıllık KDV hariç 3 milyon 150 bin lira muhammen bedel üzerinden "kapalı teklif" usulüne göre kiralanacak.

İhale 26 Kasım'da yapılacak. Kiralama işi için yer teslim tarihinden itibaren 10 yıl geçerli sözleşme akdedilecek. İhaleye katılacak isteklilerden geçici teminat bedeli 94 bin 500 lira alınacak.

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