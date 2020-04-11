Maske mesaisi hızlı başladı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, sektörün nasıl maske üretimine geçebileceğiyle ilgili Sağlık Bakanlığı’yla toplantı yaptıklarını belirterek, şu ana kadar bünyelerindeki 20 büyük firmanın üretimlerini maskeye çevirdiğini söyledi.

Teçhizat temininin ardından on gün önce üretime başladıklarını dile getiren Karasu, “Biz TGSD grubu olarak ilk bir ay için 10 milyon adet maske, üç ay içinde de 30 milyon maske üretimi hedefliyoruz. Sektörün başka gruplarından da katılanlar oluyor. Onlarla beraber 40 milyon maske üretmeyi hedefliyoruz. İki üç ay boyunca üretimlerimizi bu alana kaydıracağız” dedi.

5’li paketler halinde

Hadi Karasu, maske üretimine geçerek fırsatçıları da ortadan kaldırdıklarını vurgulayarak, “Bu alan çok fazla merdiven altına kaymış ve fırsatçılar türemiş. 15 kuruşluk maskeyi 5 TL’ye, kutusunu 200 TL’ye çıkartmışlar. Üretime geçerek maskeyi fırsatçılardan kurtardık. Hem de daha organize, sağlıklı ve hijyenik standartlarda üretim yapıyoruz. Tamamen ücretsiz beşli paketler halinde maskeleri hazırlıyoruz. Bir süre elle dikim yaptırsak da otomatik makinelerle üretimi hızlandıracağız. Yapım aşamasında olan makinelerimiz var. Dernek olarak bu makineleri ve Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız kumaşları üretim yapmak isteyenlere veriyoruz. Depolarımızı ve tedarik zincirlerimizi de oluşturduk. Yedi, sekiz firma bu iş için çalışıyor. Hazır giyimciler arasında dayanışma oluştu” bilgisini verdi.

Giderek büyüteceğiz

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de, sektörün Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu maskeleri üretmek için seferber olduğunu kaydederek, “Sadece bizim organizasyonumuzda şu anda 20-25 firma üretimlerini maskeye çevirmiş durumda. Herkesi sevketmeye çalışıyoruz. Gerekli hazırlıklar yapılıyor. Bunu giderek büyütüp Türkiye’deki maske ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

3 ayda 40 milyon üretilecek

TGSD Başkanı Hadi Karasu, bütün firmaların yardım amaçlı ve tamamen ücretsiz olarak ürettikleri maskeleri Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiğini dile getirerek, şunları anlattı: “Üretime geçerken hammadde ve makine bulmakta zorluk yaşadık. Bu nedenle bir ekip kurup araştırdık, makine parkının, hammaddenin ne olduğunu, maskenin standardını öğrendik. Üç katlı özel bir kumaş gerekiyor ki bunun Türkiye’de üretimi bir hayli fazla. Ancak fırsatçılar yüzünden erişemedik, çok fahiş fiyatlarla karşılaştık. Sonunda Sağlık Bakanlığı temin etti. Maske dikimi için otomatik makine de gerekiyor. Bunu da yine merdivenaltı fırsatçılar yüzünden temin edemedik. Olanlar da fahiş fiyatlara sahip. Kendi makinemizi ürettiriyoruz.”

Maske üreten firmalar:

LC Waikiki

Vakko

İpekyol

Taha Grubu

Şık Makas

Özak Grubu

TYH Tekstil

Colin’s

Sadece bakanlık için üretiyoruz

LC Waikiki de Sağlık Bakanlığı için maske üreten firmalardan biri. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 20 gündür üretim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Sağlık Bakanlığı’yla kontratımız sonucu tamamen ücretsiz yaptığımız üretimleri bakanlığa veriyoruz. Onlar dağıtıyor. Taahhüdümüz gereği başka yere veremiyoruz zaten. Sağlık Bakanlığı için üretmek üzere her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Talebe göre birkaç ay böyle üretim yapacağız. İlk başta makine bulmakta zorlandık. Kendi makinelerimize aparatlar takarak üretim yaptık. Ancak özel bir makinesi var onu alacağız şimdi. Bakanlığın talep ettiği maskeyi üretebilmek için gayret gösteriyoruz.”