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31.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

MediaMarkt’tan yeni mağaza

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi olarak konumlanan MediaMarkt, pandemi koşullarında hem yeni mağazalar açmayı, hem de mevcut mağazalarını yenilemeyi sürdürdüğünü açıkladı.

MediaMarkt’tan yeni mağaza

Buna göre MediaMarkt Türkiye, son olarak İstanbul’da Torium AVM’de yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, pandemi sürecinde online mağazaları mediamarkt.com.tr ile oldukça başarılı bir performans sergilediklerini anlattı. Acar ayrıca, “Bununla birlikte MediaMarkt olarak fiziksel deneyimin öneminin de farkındayız. Teknolojiseverlere sadece ürün satın alabilecekleri bir mağaza sunmuyor, onlara; ürün hakkında uzman kişilerden bilgi alabilecekleri, ürün alternatiflerini öğrenebilecekleri, istedikleri ürünü deneyimleyebilecekleri, satış sonrasında da çeşitli hizmetler alabilecekleri bir mağaza ortamı sunuyoruz. Bu nedenle mağazalarımıza yatırım yapmaya, sunduğumuz imkanları iyileştirmeye ve yarattığımız istihdam ile topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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