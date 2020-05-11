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    HaberlerEkonomi Haberleri Mehmet Nane: Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla  başlamayı planlıyoruz
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    11.05.2020 - 14:53 | | Foreks

    Mehmet Nane: Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla  başlamayı planlıyoruz

    Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, "Ulaştırma Bakanlığımızın da  alacağı karara bağlı olarak Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla  başlamayı planlıyoruz, tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz." dedi.

    Mehmet Nane: Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla  başlamayı planlıyoruz

    Pegasus twitter hesabından bir mektup paylaşan Nane, şunları  söyledi:

    "COVID-19 salgınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu zorlu günlerin sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkileyen sıra  dışı bir dönem olduğunu biliyoruz. Biz de bu belirsizlik döneminde,  siz değerli misafirlerimizle yeniden buluşacağımız güzel günler için  çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

    Nisan ayı içerisinde toplam 3 yeni uçağımızı teslim aldık. Uçaklarımız sizi dilediğiniz şehirlere uçuracakları günleri sabırsızlıkla bekliyor. İşini tutkuyla yapan, özverili ekiplerimiz de öyle...

    "UÇUŞLARIN BAŞLAMASINI EN ÇOK BİZ İSİYORUZ"

    Aklınızda havacılıkla ilgili birçok soru olduğunu tahmin  edebiliyorum. Bunlardan ilki herhalde uçuşların başlama tarihiyle  ilgilidir. Öncelikle şunu içtenlikle söylemek isterim ki uçuşların  başlamasını en çok biz istiyoruz. Çünkü sîzleri ve gökyüzünü çok  özledik. Ancak tekrar uçabilmemiz için birtakım şartların yerine  gelmesi ve salgınla ilgili sağlık tablosunun iyileşmesi gerekiyor.

    Son  iki haftadır koronavirüs vaka sayılarında gerileme ve iyileşen hasta  sayılarında yükseliş görüyoruz. Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da  iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm  hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz.

    "UYGULAMALARIN ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞINI BİLİYORUZ"

    Hepimizin aklındaki bir diğer soru da şüphesiz kriz sonrası normalleşme. Uçuşlar başladığında bazı uygulamaların eskisi gibi  olmayacağını biliyoruz. Bu sebeple şimdiden yeni düzene ilişkin  normalleşme konusuna odaklanıyoruz. Pegasus Hava Yolları olarak bizim en önemli değerimiz siz  misafirlerimiz ve çalışanlarımız. Bu sebeple sizler ve çalışanlarımız  için kriz sonrası uçuş standartlarının nasıl olacağını belirlemek, bu  zorlu dönem bittiğinde gönül rahatlığıyla seyahat edebilmeniz için  şimdiden önlemler almak durumundayız. Sektör temsilcileri olarak, bu  konuları konuşuyor ve ulusal otoritelerle birlikte standartları  belirlemek üzere yapılan çalışmalara aktif katılıyoruz. Öte yandan  alınan kararların dünya çapında paralellik taşıması da önem arz  ediyor. Uçtuğumuz 43 ülkede de benzer standartların sağlanması yönünde  uluslararası boyutta görüşmelerimiz sürüyor.

    Çok yakında yeniden bir arada olacağız. Ama şimdi zaman,  sağlığımıza dikkat etme ve dayanışma içerisinde bu salgınla mücadeleye  devam etme zamanı. Vaka sayıları düşüşe geçtiği için rehavete  kapılmadan, tedbirleri elden bırakmadan...

     Lütfen Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymayı sürdürün. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, mümkün olduğunca evlerinizde  kalın ve sağlığınıza dikkat edin. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu zorlu ve sıra dışı süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve  destek için şahsım ve Pegasus Hava Yolları adına en içten  teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mücadelenin kazananı biz olacağız. Çok yakında tekrar kavuşacağız. O zamana kadar sağlıcakla kalın."

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